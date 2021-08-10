Сергейчук: «Русагротранс» — один из лидеров в сегменте минеральных удобрений

«Деметра-Холдинг», входящий в группу ВТБ, отметил свое трехлетие на зерновом рынке. За этот период он завершил объединение своих активов и стал одним из лидеров отрасли. В состав холдинга входит железнодорожный оператор «Русагротранс», входящий в тройку крупнейших экспортеров зерна по объему поставок.

Про деятельность «Русарготранса» рассказал изданию kommersant.ru Виталий Сергейчук, возглавляющий совет директоров «Деметра-Холдинга». Он отметил увеличение эффективности интеграции «Русагротранса» в структуру холдинга, но при этом подчеркнул, что компания пока не собирается расширять ассортимент. «Мы занимаем лидирующие позиции в части рынка минеральных удобрений, не относящихся к кэптивным компаниям. А „Русагротранс“ является лишь хопперным сегментом всего бизнеса», — заявил Сергейчук. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности прошлого года, «Деметра-Холдинг» смог добиться увеличения объема экспорта на 35%, до 5 миллионов тонн. В то же время до 3,3 миллиона тонн увеличился объем перевалки зернового терминального комплекса «Тамань». «Динамика показывает, что выручку мы увеличили вдвое, но показатель убытков вырос примерно на 63%», — отметил Сергейчук. При этом он выразил надежду, что компания выйдет на положительный результат примерно в 2022 году, когда удастся отладить внутренние процессы. Чтобы добиться таких результатов, в настоящий момент компания активно инвестирует в цифровизацию и расширяет географию своих филиалов. Аграрные перевозки в вагонах-зерновозах «Деметра-Холдинга» увеличились до 18,5 миллиона тонн. По экспортной перевозке на железнодорожном транспорте компании удалось побить рекорд: было перевезено 11,5 миллиона тонн, при общем экспорте 19 миллионов тонн. Увеличилась и количество перевозок на дальние расстояния — от 400 до одной тысячи километров. По словам Сергейчука, перевозки по железнодорожным путям будут увеличиваться и в нынешнем году — примерно на 3-4 миллиона тонн. Этого удастся добиться за счет перераспределения грузов. Сергейчук отметил, что для повышения экспорта зерновых необходимо строительство соответствующей инфраструктуры и логистических связей. На данный момент «Деметра-Холдинг» активно инвестирует эти направления, поскольку собирается наращивать биржевую торговлю фьючерсными контрактами.