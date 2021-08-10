Спикер иркутской Думы Стекачев раскритиковал благоустройство Университетского района

Всего глава думы провел инспекцию пяти территорий, благоустраиваемых в 2021 году на средства бюджета города. Каждый избирательный округ в честь юбилея Иркутска получил по 10 млн рублей. Об этом информирует irkutskmedia.ru.
Отметим, что в одном из дворов обустраивают спортивную площадку. Позже ее передадут управляющей компании на содержание. Стекачев считает важным указать это в документах, чтобы знать, кто понесет ответственность в случае прихода площадки в негодное состояние.
По словам Евгения Стекачева, в Иркутске проблема наложения ответственности за содержание площадок возникает повсеместно, нужно решение, которое распространится на весь город.
Председатель думы подверг критике спортивную площадку, на которой рабочие криво уложили резиновое покрытие и некачественно выполнили швы, в результате материал стал крошиться. Подрядчик дал слово устранить недочеты до 1 сентября, а также благоустроить прилегающую территорию.
Негативную оценку чиновника получила и одна из автостоянок. Там не предусмотрены удобства для маломобильных лиц и граждан с детскими колясками - рабочими слишком высоко был задран бордюр.
Стекачев подчеркнул, что подобные выездные совещания проводятся с целью помочь мэрии в работе с подрядными организациями. Часто контракты получают маленькие фирмы. Это законом не запрещено. Однако существует такой инструмент, как приемка, - власти города применяют его очень жестко.
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко заверил, что все объекты администрация Свердловского округа станет принимать совместно с парламентариями и населением. Надо заключить соглашения с управляющими организациями и составить график уборки мест, которые не входят в придомовую территорию.
Добавим, что до конца текущего месяца Стекачев организует еще один такой выезд. Он снова осмотрит объекты с целью проверить, устранены ли недостатки.