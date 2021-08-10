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В Пакистане жертвами взрыва газа стали 10 человек

10 августа 2021, 13:03
Фото: pxhere.com
В Пакистане в автомобильном фургоне сдетанировал баллон с газом.

Взрыв унес жизни не менее 10 человек. Ранения различной степени и тяжести получили шесть граждан. Об этом информирует iz.ru.

Взорвавшееся транспортное средство следовало из Равалпинди в Гуджранвалу. Во время движения в фургон врезался грузовик. После этого прогремел взрыв. Газовый баллон находился в задней части фургона.

Сотрудникам экстренных служб пришлось приложить усилия, чтобы извлечь погибших и пострадавших из фургона. Раненых увезли в медицинские учреждения второго по размеру города Пакистана Лахора. Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое.

#Новости#Происшествия
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