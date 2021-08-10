В Пакистане жертвами взрыва газа стали 10 человек

Взрыв унес жизни не менее 10 человек. Ранения различной степени и тяжести получили шесть граждан. Об этом информирует iz.ru.
Взорвавшееся транспортное средство следовало из Равалпинди в Гуджранвалу. Во время движения в фургон врезался грузовик. После этого прогремел взрыв. Газовый баллон находился в задней части фургона.
Сотрудникам экстренных служб пришлось приложить усилия, чтобы извлечь погибших и пострадавших из фургона. Раненых увезли в медицинские учреждения второго по размеру города Пакистана Лахора. Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое.