В Ростове 1 километр русла реки Темерник расчистили от загрязнения

«Ликвидация последствий загрязнения реки Темерник в результате аварийного сброса осуществляется ежедневно», — сказано в сообщении.
За это время расчистили километр русла, со дна реки подняли и вывезли 2,6 тысячи кубических метров отложений. Из-за проводимых работ ниже по течению Темерника наблюдается помутнение воды, но, как утверждают власти, это временное явление.
Ранее жители Ростова заявили об экологическом бедствии в реке Темерник — в водоеме помутнела вода, появился едкий запах и массово погибла рыба.