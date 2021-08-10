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В Ростове 1 километр русла реки Темерник расчистили от загрязнения

10 августа 2021, 10:04
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону в течение месяца расчищают русло реки Темерник, сообщили в областном правительстве.

«Ликвидация последствий загрязнения реки Темерник в результате аварийного сброса осуществляется ежедневно», — сказано в сообщении.

За это время расчистили километр русла, со дна реки подняли и вывезли 2,6 тысячи кубических метров отложений. Из-за проводимых работ ниже по течению Темерника наблюдается помутнение воды, но, как утверждают власти, это временное явление.

Ранее жители Ростова заявили об экологическом бедствии в реке Темерник — в водоеме помутнела вода, появился едкий запах и массово погибла рыба.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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