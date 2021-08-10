rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове-на-Дону из-за ограничений начали массово закрываться кафе и рестораны

10 августа 2021, 09:49
Фото: pexels.com
В Ростове-на-Дону стали массового закрываться кафе и рестораны из-за введенных в августе ограничений, сообщили представители Федерации рестораторов и отельеров.

По словам представителя федерации Дениса Завалишина, из-за введенных ограничений 24 предприятия общепита приостановили работу. Навсегда закрылись 12 организаций, так как не смогли договориться с владельцами помещений.

Вместе с этим выручка компаний упала на 70%, а бронирование в отелях — на 40%. Теперь люди выбирают жилье в частном секторе.

«Летние площадки попали под ограничение, хотя такого не было даже в Москве. Последняя надежда бизнеса поправить ситуацию с выручкой не реализуема», — уточнил Завалишин.

Он добавил, что постоянно проводят проверки, в которых участвуют люди с оружием. Теперь бизнесмены хотят обратиться к губернатору Василию Голубеву.

Напомним, что ограничения ввели с 4 августа. В кафе нельзя впускать посетителей без сертификатов о коронавирусе или ПЦР-теста.

Материалы по теме
Известный хирург Александр Маслов скончался в Ростове после заражения коронавирусомЧисло жертв коронавируса в Ростовской области превысило 5,4 тыс человекЕще 479 человек будут лечиться от коронавируса в Ростовской области
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00