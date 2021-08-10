В Ростове-на-Дону из-за ограничений начали массово закрываться кафе и рестораны

По словам представителя федерации Дениса Завалишина, из-за введенных ограничений 24 предприятия общепита приостановили работу. Навсегда закрылись 12 организаций, так как не смогли договориться с владельцами помещений.
Вместе с этим выручка компаний упала на 70%, а бронирование в отелях — на 40%. Теперь люди выбирают жилье в частном секторе.
«Летние площадки попали под ограничение, хотя такого не было даже в Москве. Последняя надежда бизнеса поправить ситуацию с выручкой не реализуема», — уточнил Завалишин.
Он добавил, что постоянно проводят проверки, в которых участвуют люди с оружием. Теперь бизнесмены хотят обратиться к губернатору Василию Голубеву.
Напомним, что ограничения ввели с 4 августа. В кафе нельзя впускать посетителей без сертификатов о коронавирусе или ПЦР-теста.