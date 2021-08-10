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В Ростове-на-Дону выросли темпы ввода жилья, несмотря на пандемию

10 августа 2021, 12:17
Фото: instagram.com/logvinenko_rnd
В Ростове-на-Дону в 2020 году ввели 1,3 миллиона квадратных метров новых объектов строительства, и в этом году объем работ лишь увеличится, об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в послании ко Дню строителей.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил о планах расширения и увеличения объемов строительства города, в них существенную долю составят социальные объекты — школы и детские сады.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что строительство, в особенности жилищное, стало одной из самых развитых отраслей экономики города — в 2020 году ввели в эксплуатацию 1,3 миллиона квадратных метров объектов строительства. Также Логвиненко сообщил, что город уходит от тенденции точечной застройки. Теперь строители предпочитают возводить новое жилье одновременно с объектами социальной сферы.

«В 2021 году мы одновременно строим четыре школы, среди которых самая большая школа Ростовской области на 1650 мест. Помимо этого будут построены шесть детских садов, а три дополнительных возведут застройщики. Город собирается их выкупить», — сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Он также рассказал, что строительство не останавливалось и в период пандемии, благодаря чему будет возведен новый коллектор, который позволит расширить территории строительства.

Ранее в Ростове-на-Дону сообщили о переносе ипподрома из центра города.

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