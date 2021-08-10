В Ростове-на-Дону выросли темпы ввода жилья, несмотря на пандемию

Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что строительство, в особенности жилищное, стало одной из самых развитых отраслей экономики города — в 2020 году ввели в эксплуатацию 1,3 миллиона квадратных метров объектов строительства. Также Логвиненко сообщил, что город уходит от тенденции точечной застройки. Теперь строители предпочитают возводить новое жилье одновременно с объектами социальной сферы.