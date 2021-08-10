В Ростове-на-Дону выросли темпы ввода жилья, несмотря на пандемию

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил о планах расширения и увеличения объемов строительства города, в них существенную долю составят социальные объекты — школы и детские сады.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что строительство, в особенности жилищное, стало одной из самых развитых отраслей экономики города — в 2020 году ввели в эксплуатацию 1,3 миллиона квадратных метров объектов строительства. Также Логвиненко сообщил, что город уходит от тенденции точечной застройки. Теперь строители предпочитают возводить новое жилье одновременно с объектами социальной сферы.
«В 2021 году мы одновременно строим четыре школы, среди которых самая большая школа Ростовской области на 1650 мест. Помимо этого будут построены шесть детских садов, а три дополнительных возведут застройщики. Город собирается их выкупить», — сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Он также рассказал, что строительство не останавливалось и в период пандемии, благодаря чему будет возведен новый коллектор, который позволит расширить территории строительства.