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В Ростове появился шанс спасти аварийную пятиэтажку в Кривошлыковском

10 августа 2021, 07:08
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону появилась возможность для ремонта пятиэтажного дома в переулке Кривошлыковском, который признали аварийным, пишет 1Rnd.

Напомним, что дом признали подлежащим сносу, но жильцы добиваются отмены этого решения. По решению суда, была проведена экспертиза.

Инициативная группа предлагала три независимые компании на выбор, но администрация Ростова настаивала на другой организации. На ней в итоге и остановились.

«Но даже по данным этой экспертизы аварийным считается только один подъезд дома. Технически, пишут эксперты, он пригоден к ремонту», — сказано в сообщении.

Отмечается, что если расселять дом, то потребуется не менее 200 миллионов рублей. Жильцы считают, что отмена решения поможет сэкономить бюджетные деньги.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко поручил расселить жильцов дома в Кривошлыкском.

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