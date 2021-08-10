В Ростовской области сгорело сено на площади 2 тыс квадратных метров

Пожар начался в селе Рясное утром во вторник, 10 августа. Загорелась кровля сенника, а площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров.
«К ликвидации пожара привлекли 48 человек, они используют 18 единиц техники. Угрозы распространения огня нет», — сказано в сообщении.
Информации о пострадавших и причинах возгорания на данный момент не поступало.
Ранее всю ночь тушили крупный лесной пожар на севере Ростовской области. В лесной массив площадью 25 тысяч гектаров ударила молния, отчего вспыхнули деревья.