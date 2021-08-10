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В Ростовской области сгорело сено на площади 2 тыс квадратных метров

10 августа 2021, 07:26
Фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области
В Матвеево-Курганском районе произошло крупное возгорание на территории сенника, сообщили в УМЧС по Ростовской области.

Пожар начался в селе Рясное утром во вторник, 10 августа. Загорелась кровля сенника, а площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров.

«К ликвидации пожара привлекли 48 человек, они используют 18 единиц техники. Угрозы распространения огня нет», — сказано в сообщении.

Информации о пострадавших и причинах возгорания на данный момент не поступало.

Ранее всю ночь тушили крупный лесной пожар на севере Ростовской области. В лесной массив площадью 25 тысяч гектаров ударила молния, отчего вспыхнули деревья.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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