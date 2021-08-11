Алана Мамаева заявила, что экс-супруг хочет отнять дочь и взыскать алименты

Posted 11 августа 2021,, 16:50
Published 11 августа 2021,, 16:50
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Как сообщает “КП-Ростов”, Мамаева рассказала: экс-супруг обратился сразу в две судебные инстанции: в Подмосковье и Ростове-на-Дону. В социальных сетях Алана разместила фотографию документа, которую представила, как один из исков Павла.
В иске сказано, что с февраля Алана и Павел живут раздельно. При этом дочь якобы какое-то время жила с отцом и вообще не виделась с мамой. По утверждению автора текста, когда финансовое положение девушки ухудшилось, она специально насильно забрала ребенка и сразу же наняла адвоката, чтобы взыскать алименты. В иске также сказано, что в данный момент Алана не способна обеспечить тот уровень развития ребенка, как это может сделать папа.
В конце истец просит определить место жительства девочки с отцом. Алана, по его мнению, должна встречаться с ребенком лишь дважды в неделю. По словам Мамаевой, бывший муж пытается обмануть суд. Она отметила, что она вместе с дочерью прописаны и постоянно живут в Москве.
"Он подал исковое заявление на раздел имущества, взыскание с меня алиментов и на место проживания ребенка. Вот такие новости! Упасть ниже, оказывается, можно”, - написала Алана.