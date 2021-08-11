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Posted 11 августа 2021,, 16:50

Published 11 августа 2021,, 16:50

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Алана Мамаева заявила, что экс-супруг хочет отнять дочь и взыскать алименты

11 августа 2021, 16:50
В конфликте между супругами Павлом и Аланой Мамаевыми возникли новые обстоятельства. По словам девушки, бывший муж подал в отношении нее три исковых заявления якобы с целью забрать дочь и взыскать алименты.

Как сообщает “КП-Ростов”, Мамаева рассказала: экс-супруг обратился сразу в две судебные инстанции: в Подмосковье и Ростове-на-Дону. В социальных сетях Алана разместила фотографию документа, которую представила, как один из исков Павла.

В иске сказано, что с февраля Алана и Павел живут раздельно. При этом дочь якобы какое-то время жила с отцом и вообще не виделась с мамой. По утверждению автора текста, когда финансовое положение девушки ухудшилось, она специально насильно забрала ребенка и сразу же наняла адвоката, чтобы взыскать алименты. В иске также сказано, что в данный момент Алана не способна обеспечить тот уровень развития ребенка, как это может сделать папа.

В конце истец просит определить место жительства девочки с отцом. Алана, по его мнению, должна встречаться с ребенком лишь дважды в неделю. По словам Мамаевой, бывший муж пытается обмануть суд. Она отметила, что она вместе с дочерью прописаны и постоянно живут в Москве.

"Он подал исковое заявление на раздел имущества, взыскание с меня алиментов и на место проживания ребенка. Вот такие новости! Упасть ниже, оказывается, можно”, - написала Алана.

#Общество#Новости
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