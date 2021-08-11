Алана Мамаева заявила, что экс-супруг хочет отнять дочь и взыскать алименты

В иске сказано, что с февраля Алана и Павел живут раздельно. При этом дочь якобы какое-то время жила с отцом и вообще не виделась с мамой. По утверждению автора текста, когда финансовое положение девушки ухудшилось, она специально насильно забрала ребенка и сразу же наняла адвоката, чтобы взыскать алименты. В иске также сказано, что в данный момент Алана не способна обеспечить тот уровень развития ребенка, как это может сделать папа.