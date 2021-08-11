Как в Ростове не могут достроить инфекционную больницу и что нарушил подрядчик

Тогда было задействовано 600 строителей и более 30 единиц техники, которые трудились в две смены. За время работ стоимость проекта успела подорожать до 3,2 миллиарда рублей, а объект все еще не сдали. Подрядчик объяснил подорожание строительства возросшими затратами по проекту.