Как в Ростове не могут достроить инфекционную больницу и что нарушил подрядчик

Начало строительства
Строительство больницы стартовало в июне 2020 года возле Щепкинского леса, проект изначально оценивали в 2,6 миллиарда рублей. Ее хотели сдать 1 июля 2021 года и за месяц до этого срока власти отчитывались о проводимых работах.
Тогда было задействовано 600 строителей и более 30 единиц техники, которые трудились в две смены. За время работ стоимость проекта успела подорожать до 3,2 миллиарда рублей, а объект все еще не сдали. Подрядчик объяснил подорожание строительства возросшими затратами по проекту.
Кто строит
Строительством занимается компания «Ростовгражданпроект», которая принадлежит депутату Заксобрания региона Евгению Дегтяреву. Он считается самым богатым парламентарием среди своих коллег.
Его доходы по итогам 2019 года составили 114,4 млн рублей, а годом ранее — 15,3 млн рублей.
Нарушения
В конце 2020 года на строительной площадке провели проверку и выявили ряд нарушений. Выяснилось, что здание возводили без строительного надзора.
Кроме того, не была утверждена проектная документация. В феврале организовали повторную проверку, но ничего не поменялось.
Компанию привлекли к административной ответственности, размер штрафа составил 50 тысяч рублей.
Срыв сроков
Как говорилось ранее, больницу хотели сдать 1 июля, но сроки перенесли на 1 августа. В этот день стало известно, что долгожданного открытия не состоится.
Во вторник, 10 августа, власти отчитались, что завершены строительно-монтажные работы, а подрядчик пока устраняет недочеты. Кроме того, готовятся документы, без которых не получится ввести в эксплуатацию медицинское учреждение.
Но сроки пока никакие не называют, поэтому неизвестно, когда больница сможет принять пациентов. Вместе с этим Минстрой потребовал неустойку за срыв сроков.