Минеева: Большинство московских предпринимателей выполнили требование по вакцинации

Также сообщается, что большая часть предпринимателей (40%) заявила о снижении доходности бизнеса в условиях постпандемии. По их словам, выручка упала на 10 - 30%. Каждый пятый респондент, наоборот, заявил об увеличении прибыли. Только четыре процента опрошенных сообщили о падении выручки на уровне 71 - 90%. И у такого же количества "ничего в уровне выручки не изменилось".