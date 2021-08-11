Минеева: Большинство московских предпринимателей выполнили требование по вакцинации

Как сообщает tass.ru, во время пресс-завтрака столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева отметила, что требование вакцинации повлекло для бизнеса самые разные последствия. В частности, каждый пятый опрошенный заявил, что ему пришлось пойти на сокращение сотрудников, а более 10% приостановили свою деятельность.
«Один респондент даже отметил как последствие потерю офиса с ремонтом за 5 млн рублей. Однако более чем у половины опрошенных требование о вакцинации не вызвало никакого негатива», — сообщила Татьяна Минеева.
В материалах исследования сообщается, что 82% опрошенного бизнеса смогли выполнить требование Роспотребнадзора по вакцинации 60% сотрудников. В опросе приняли участие более 500 респондентов из 36 сфер деятельности и индустрий.
Также сообщается, что большая часть предпринимателей (40%) заявила о снижении доходности бизнеса в условиях постпандемии. По их словам, выручка упала на 10 - 30%. Каждый пятый респондент, наоборот, заявил об увеличении прибыли. Только четыре процента опрошенных сообщили о падении выручки на уровне 71 - 90%. И у такого же количества "ничего в уровне выручки не изменилось".
Авторы исследования отметили, что пандемия коронавируса отразилась на всех сферах бизнеса. Предприниматели не могли исполнять финансовые обязательства разного характера, в первую очередь по договорам аренды (47,7%), выплате заработной платы и налогов с минимального размера оплаты труда (36,4%). Также речь шла об обязательствах перед банками и лизинговыми компаниями (20,5%).
Так и не смогли получить средства от контрагентов по оказанным услугам 31,8% опрошенных. Некоторые столкнулись с угрозой отключения электроэнергии, а также с запретами со стороны Роспотребнадзора. В исследовании добавляется, что в числе трудностей бизнес отметил невозможность проводить мероприятия.
Ранее Минтруд России и Роспотребнадзор опубликовали разъяснения по проведению обязательной вакцинации в рабочих коллективах.
«В постановлениях главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации определены категории (группы) граждан, так называемые группы риска, которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей и должны пройти вакцинацию. При вынесении подобных постановлений граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия», — констатируется в документе.