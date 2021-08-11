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Остановку трамвая перенесут на улице Фрунзе в Таганроге по требованию горожан

11 августа 2021, 12:05
Фото: yandex.ru/maps
В Таганроге приняли решение перенести трамвайную остановку на Фрунзе после обращения местных жителей, сообщили в городской администрации.

Соответствующее обращение поступило в мэрию, речь идет о комплексе, который находится на Фрунзе, 80. Дело в том, что остановка перекрывает вид на музей «Градостроительство и быт города Таганрога».

Губернатор Василий Голубев призывал учитывать мнение людей при формировании дорожной карты развития города. В результате остановку перенесут на 10 метров.

Ранее в Ростове жители Военведа попросили вернуть демонтированный остановочный комплекс. Без него людям приходится ждать автобус на открытом солнце в жару.

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