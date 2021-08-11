Остановку трамвая перенесут на улице Фрунзе в Таганроге по требованию горожан

Соответствующее обращение поступило в мэрию, речь идет о комплексе, который находится на Фрунзе, 80. Дело в том, что остановка перекрывает вид на музей «Градостроительство и быт города Таганрога».
Губернатор Василий Голубев призывал учитывать мнение людей при формировании дорожной карты развития города. В результате остановку перенесут на 10 метров.
Ранее в Ростове жители Военведа попросили вернуть демонтированный остановочный комплекс. Без него людям приходится ждать автобус на открытом солнце в жару.