rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане просят привлечь блогера Варламова к благоустройству Театрального спуска

11 августа 2021, 06:37
Фото: wikimedia.org
Жители Ростова-на-Дону попросили пригласить блогера-урбаниста Илью Варламова к благоустройству территории Театрального спуска, сообщили они в соцсетях.

Глава администрации города Алексей Логвиненко заявил о появившейся возможности выкупить земельные участки. Сейчас эти вопросы обсуждаются в собственниками.

Если владельцы будут недовольны предлагаемой суммой, то они смог обратиться в суд. Проект реконструкции Театрального спуска уже прошел экспертизу.

Здесь сделают дорогу и пешеходную зону, которая будет выходить на набережную. Предусмотрены перехватывающие парковки, зоны отдыха, смотровые площадки.

Местные жители попросили привлечь Варламова, чтобы он проследил за реализацией проекта. «Позовите Илью Варламова, чтобы это стало действительно хорошим местом», — заявили ростовчане.

Материалы по теме
Варламов назвал Шахты и Ростов одними из самых опасных городов страныБесплатно хвалить Ростов вызвался блогер-урбанист Илья ВарламовЗастройку площади Ленина в Ростове резко осудил блогер Варламов
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00