Ростовчане просят привлечь блогера Варламова к благоустройству Театрального спуска

Глава администрации города Алексей Логвиненко заявил о появившейся возможности выкупить земельные участки. Сейчас эти вопросы обсуждаются в собственниками.
Если владельцы будут недовольны предлагаемой суммой, то они смог обратиться в суд. Проект реконструкции Театрального спуска уже прошел экспертизу.
Здесь сделают дорогу и пешеходную зону, которая будет выходить на набережную. Предусмотрены перехватывающие парковки, зоны отдыха, смотровые площадки.
Местные жители попросили привлечь Варламова, чтобы он проследил за реализацией проекта. «Позовите Илью Варламова, чтобы это стало действительно хорошим местом», — заявили ростовчане.