В Ростове жители Военведа просят вернуть демонтированный остановочный комплекс

Остановочный комплекс «Северо-Кавказская», который был демонтирован в июне этого года, не был возвращен на место или заменен новой конструкцией, а потому людям приходится ожидать транспорт на солнцепеке, не имея возможности укрыться в тени.
Недовольные горожане считают, что власти должны ускорить процесс благоустройства и заменить пропавшую остановку в ближайшее время.
«Когда вы приведете в порядок прилегающую территорию и установите остановку?» — спрашивает у властей один из жителей Октябрьского района.
Ранее в Ростове-на-Дону выделили деньги на покупку и установку остановочных комплексов, которые появятся на Западном.