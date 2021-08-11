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В Ростове жители Военведа просят вернуть демонтированный остановочный комплекс

11 августа 2021, 06:41
Фото: bg.rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону жители Октябрьского района пожаловались, что ожидают общественный транспорт на сорокоградусной жаре из-за демонтажа остановки c июня этого года, об этом ростовчане сообщили на городском сервисе благоустройства.

Остановочный комплекс «Северо-Кавказская», который был демонтирован в июне этого года, не был возвращен на место или заменен новой конструкцией, а потому людям приходится ожидать транспорт на солнцепеке, не имея возможности укрыться в тени.

Недовольные горожане считают, что власти должны ускорить процесс благоустройства и заменить пропавшую остановку в ближайшее время.

«Когда вы приведете в порядок прилегающую территорию и установите остановку?» — спрашивает у властей один из жителей Октябрьского района.

Ранее в Ростове-на-Дону выделили деньги на покупку и установку остановочных комплексов, которые появятся на Западном.

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