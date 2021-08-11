Власти Ростова-на-Дону ищут перевозчика для маршрута №14

Согласно контракту, перевозчик обязуется использовать для перевозки пассажиров автобусы малого класса, из которых по крайней мере половина должна быть оборудована двигателями не ниже экокласса Евро-4, а также кондиционерами и системами, приспособленными для перевозки маломобильных групп населения.