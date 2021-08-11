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Власти Ростова-на-Дону ищут перевозчика для маршрута №14

11 августа 2021, 12:57
Фото: ar.rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону департамент транспорта объявил конкурс для поиска подрядчика, который возьмет на себя пассажироперевозки маршрута №14, об этом сообщили в горадминистрации.

Департамент транспорта Ростова-на-Дону ищет компанию, которая возьмет на себя перевозки пассажиров маршрута №14, следующего из поселка Кирпичного в Болгарстрой, минуя Ростсельмаш.

Согласно контракту, перевозчик обязуется использовать для перевозки пассажиров автобусы малого класса, из которых по крайней мере половина должна быть оборудована двигателями не ниже экокласса Евро-4, а также кондиционерами и системами, приспособленными для перевозки маломобильных групп населения.

Ранее ростовчанка смогла отсудить у АТП 500 тысяч рублей из-за инцидента с водителем, зажавшим ее дверью маршрутки и протащившим по асфальту.

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