Два водителя погибли на трассе в Семикаракорском районе в лобовом столкновении

Однако жители Ростовской области сообщили, что это не первый раз, когда на этом участке трассы погибают люди. Дончане винят в тревожной обстановке на дороге зерновозы, не соблюдающие безопасную дистанцию, а также «вечно спешащих курортников», которые не следят за скоростным режимом.