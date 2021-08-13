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Два водителя погибли на трассе в Семикаракорском районе в лобовом столкновении

13 августа 2021, 18:27
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области на трассе «Константиновск-Тацинская» произошло лобовое столкновение, закончившееся смертью обоих водителей, об этом сообщили ГИБДД региона.

В Семикаракорском районе в пятницу, 13 августа, в 17.35 мск на втором километре трассы «Константиновск-Тацинская» произошло лобовое столкновение между автомобилями Geely Emgrand и «Иж Ода».

Водитель Geely Emgrand выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Иж Ода», управляемым 63-летним мужчиной, который погиб в результате ДТП.

Виновник аварии скончался в больнице от полученных травм.

В настоящий момент ведется следственная проверка обстоятельств происшествия.

Однако жители Ростовской области сообщили, что это не первый раз, когда на этом участке трассы погибают люди. Дончане винят в тревожной обстановке на дороге зерновозы, не соблюдающие безопасную дистанцию, а также «вечно спешащих курортников», которые не следят за скоростным режимом.

Ранее в Ростовской области причиной массового ДТП и смерти четырех человек назвали несоблюдение дистанции водителем грузовика.

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#Новости#Происшествия
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