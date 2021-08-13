Два водителя погибли на трассе в Семикаракорском районе в лобовом столкновении

В Семикаракорском районе в пятницу, 13 августа, в 17.35 мск на втором километре трассы «Константиновск-Тацинская» произошло лобовое столкновение между автомобилями Geely Emgrand и «Иж Ода».
Водитель Geely Emgrand выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Иж Ода», управляемым 63-летним мужчиной, который погиб в результате ДТП.
Виновник аварии скончался в больнице от полученных травм.
В настоящий момент ведется следственная проверка обстоятельств происшествия.
Однако жители Ростовской области сообщили, что это не первый раз, когда на этом участке трассы погибают люди. Дончане винят в тревожной обстановке на дороге зерновозы, не соблюдающие безопасную дистанцию, а также «вечно спешащих курортников», которые не следят за скоростным режимом.
Ранее в Ростовской области причиной массового ДТП и смерти четырех человек назвали несоблюдение дистанции водителем грузовика.