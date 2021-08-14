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Чкалов рассказал о необходимости открытия малого аэродрома в Нижегородской области

14 августа 2021, 13:00
В Чкаловске 14 августа стартовал фестиваль «Чкаловские крылья», на открытие которого приехал Игорь Чкалов — правнук знаменитого советского летчика-испытателя Валерия Чкалова. Он выступил за строительство аэродрома малой авиации и поддержал развитие этой сферы в регионе.

Игорь Чкалов является главой проекта, направленного на сохранение истории отечественной авиации. Он рассказал, что хочет построить аэродром малой авиации с базой в Чкаловске. Об этом пишет Newsnn.ru.

По его словам, малая авиация с каждым годом набирает популярность в России. В регионах все чаще строят новые площадки, которые позволяют пилотам реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать помощь гражданам из отдаленных уголков страны. Например, один из таких аэродромов днем ранее открыли в Томске. Примечательно, что площадка была названа в честь Валерия Чкалова.

Для того чтобы развивать это направление в Нижегородской области, нужно построить инфраструктуру, отвечающую современным требованиям, отметил Чкалов. Он напомнил, что в советское время существовала система ДОСААФ, которая осуществляла транспортное сообщение, помогала тушить пожары и эвакуировать тяжелобольных пациентов.

«Сейчас эта система разрушена. А небольшая площадка для малой авиации могла бы стать отличным местом и для обучения юношей — пилотов, и для организации аэродрома подскока в случае ЧС», — считает Чкалов.

Отмечается, что проект «Малая авиация для народа» предполагает создание площадки для малой авиации, а также инфраструктуры для различных фестивалей. Все это позволит сделать Чкаловск центром малой авиации России.

По словам Игоря Чкалова, сейчас он активно занимается привлечением инвестиций из федерального центра. Проект также нуждается в лоббировании законопроектов в Государственной думе, которые сделают малую авиацию более доступной для жителей небольших населенных пунктов. Это указано в программе «1000 городов», реализацией которой занимается команда Захара Прилепина.

«Я, как кандидат в депутаты Госдумы от партии „Справедливая Россия — За правду“, буду выбивать средства для Нижегородской области в Москве и надеюсь в этом получить поддержку Захара Прилепина», — заявил Чкалов.

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