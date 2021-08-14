Чкалов рассказал о необходимости открытия малого аэродрома в Нижегородской области

По его словам, малая авиация с каждым годом набирает популярность в России. В регионах все чаще строят новые площадки, которые позволяют пилотам реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать помощь гражданам из отдаленных уголков страны. Например, один из таких аэродромов днем ранее открыли в Томске. Примечательно, что площадка была названа в честь Валерия Чкалова.