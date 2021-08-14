Чкалов рассказал о необходимости открытия малого аэродрома в Нижегородской области

Игорь Чкалов является главой проекта, направленного на сохранение истории отечественной авиации. Он рассказал, что хочет построить аэродром малой авиации с базой в Чкаловске. Об этом пишет Newsnn.ru.
По его словам, малая авиация с каждым годом набирает популярность в России. В регионах все чаще строят новые площадки, которые позволяют пилотам реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать помощь гражданам из отдаленных уголков страны. Например, один из таких аэродромов днем ранее открыли в Томске. Примечательно, что площадка была названа в честь Валерия Чкалова.
Для того чтобы развивать это направление в Нижегородской области, нужно построить инфраструктуру, отвечающую современным требованиям, отметил Чкалов. Он напомнил, что в советское время существовала система ДОСААФ, которая осуществляла транспортное сообщение, помогала тушить пожары и эвакуировать тяжелобольных пациентов.
«Сейчас эта система разрушена. А небольшая площадка для малой авиации могла бы стать отличным местом и для обучения юношей — пилотов, и для организации аэродрома подскока в случае ЧС», — считает Чкалов.
Отмечается, что проект «Малая авиация для народа» предполагает создание площадки для малой авиации, а также инфраструктуры для различных фестивалей. Все это позволит сделать Чкаловск центром малой авиации России.
По словам Игоря Чкалова, сейчас он активно занимается привлечением инвестиций из федерального центра. Проект также нуждается в лоббировании законопроектов в Государственной думе, которые сделают малую авиацию более доступной для жителей небольших населенных пунктов. Это указано в программе «1000 городов», реализацией которой занимается команда Захара Прилепина.
«Я, как кандидат в депутаты Госдумы от партии „Справедливая Россия — За правду“, буду выбивать средства для Нижегородской области в Москве и надеюсь в этом получить поддержку Захара Прилепина», — заявил Чкалов.