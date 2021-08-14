Июль 2021-го стал самым жарким на планете за 142 года наблюдений

На 1,54 градуса поднялась температура на суше, что побило показатели максимальных температур в Азии и Европе. В восточной части евразийского континента подобная жара была зарегистрирована в 2010, а в Европе температурный максимум не обновляли с 2018 года. Управляющий NOAA Рик Спинрада сказал, что подобные рекорды вызваны глобальным потеплением на планете, из-за которого повысилось и число пожаров, бушующих в лесах России, США, Алжира, Италии и Турции.