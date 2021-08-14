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Июль 2021-го стал самым жарким на планете за 142 года наблюдений

14 августа 2021, 19:14
Фото: Pixabay
Метеорологи сообщили, что июль превзошел максимальный показатель средних температур на 0, 93 градуса, об этом рассказали “Новые известия”.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) Минторга США рассказали, что поверхность Земли достигла температуры в +16,7 градуса, что стало абсолютным рекордом, зарегистрированным впервые за 142 года наблюдений за показателями погоды.

На 1,54 градуса поднялась температура на суше, что побило показатели максимальных температур в Азии и Европе. В восточной части евразийского континента подобная жара была зарегистрирована в 2010, а в Европе температурный максимум не обновляли с 2018 года. Управляющий NOAA Рик Спинрада сказал, что подобные рекорды вызваны глобальным потеплением на планете, из-за которого повысилось и число пожаров, бушующих в лесах России, США, Алжира, Италии и Турции.

Он также отметил, что леса Якутии страдают больше всего, поскольку территория пожаров настолько велика, что дым уже достиг арктических научных станций.

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