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Поддержка КПРФ достигла своего минимума

14 августа 2021, 08:17
Фото: wikipedia.org
По результатам социального опроса, который был проведен ФОМ в период с 6 по 8 августа, за КПРФ отдали бы свои голоса 11% избирателей, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.

По данным источника lenta.ru, эксперты провели исследование, чтобы выяснить, за кого люди готовы отдать свой голос. В тройке лидеров “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР со значениями 29, 11, 9 процентов голосов соответственно.

Свои комментарии исследователям дали 3 000 респондентов, которые живут в 207 населенных пунктах 73 субъектов. Опрошенных, которые не планируют отдавать свой голос и участвовать в выборах, - 14%. Затрудняются дать ответ относительно голосования 21%.

При этом 8% избирателей выразили желание отдать голос за одну из малых партий - “Яблоко”, “Зеленая альтернатива”, “Новые люди” и др. По мнению НОМ, выявленные значения свидетельствуют о смещении фокуса внимания избирателей в сторону сил, не представленных в парламенте. Политолог Роман Парма высказал свое мнение, что электорат стабилен, значения не меняются.

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