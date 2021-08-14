Поддержка КПРФ достигла своего минимума

При этом 8% избирателей выразили желание отдать голос за одну из малых партий - “Яблоко”, “Зеленая альтернатива”, “Новые люди” и др. По мнению НОМ, выявленные значения свидетельствуют о смещении фокуса внимания избирателей в сторону сил, не представленных в парламенте. Политолог Роман Парма высказал свое мнение, что электорат стабилен, значения не меняются.