Поддержка КПРФ достигла своего минимума

По данным источника lenta.ru, эксперты провели исследование, чтобы выяснить, за кого люди готовы отдать свой голос. В тройке лидеров “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР со значениями 29, 11, 9 процентов голосов соответственно.
Свои комментарии исследователям дали 3 000 респондентов, которые живут в 207 населенных пунктах 73 субъектов. Опрошенных, которые не планируют отдавать свой голос и участвовать в выборах, - 14%. Затрудняются дать ответ относительно голосования 21%.
При этом 8% избирателей выразили желание отдать голос за одну из малых партий - “Яблоко”, “Зеленая альтернатива”, “Новые люди” и др. По мнению НОМ, выявленные значения свидетельствуют о смещении фокуса внимания избирателей в сторону сил, не представленных в парламенте. Политолог Роман Парма высказал свое мнение, что электорат стабилен, значения не меняются.