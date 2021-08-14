Работу социального такси распространят на всю Ростовскую область в 2021 году

Так, 16 единиц спецтранспорта, оснащенного приспособлениями для перевозки инвалидов, направят в муниципалитеты.
По словам главы Минтруда области Елены Елисеевой, это услуга доказала свою эффективность. «Сейчас в каждой территории есть возможность создания и полноценной работы такой службы», — уточнила министр.
Отмечается, что будут разработаны специальные положения о работе такси. Для инвалидов хотят сделать миним две бесплатные поездки в месяц. За последние три года направили 65 миллионов рублей на закупку 40 единиц транспорта.