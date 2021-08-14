rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Работу социального такси распространят на всю Ростовскую область в 2021 году

14 августа 2021, 06:38
Фото: Правительство РО
В Ростовской области до конца года социальное такси будет доступно во всех городах и районах, заявили в облравительстве.

Так, 16 единиц спецтранспорта, оснащенного приспособлениями для перевозки инвалидов, направят в муниципалитеты.

По словам главы Минтруда области Елены Елисеевой, это услуга доказала свою эффективность. «Сейчас в каждой территории есть возможность создания и полноценной работы такой службы», — уточнила министр.

Отмечается, что будут разработаны специальные положения о работе такси. Для инвалидов хотят сделать миним две бесплатные поездки в месяц. За последние три года направили 65 миллионов рублей на закупку 40 единиц транспорта.

Материалы по теме
Детям-инвалидам предлагают оказывать медицинскую помощь вне очереди В Ростовской области инвалиду дали квартиру только после вмешательства прокуратуры
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00