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Ростовчане назвали опасным строительство высотки возле парка Плевен

14 августа 2021, 06:01
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в районе парка Плевен собираются построить 25-этажный дом, что раскритиковали местные жители, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Новый жилкомплекс будет состоять из одного дома, который возведут между парками «Сказка» и Плевен. В проекте предусмотрели подземный паркинг.

По информации застройщика, здание возведут в центре западного микрорайона. В соцсетях многим горожанам не понравился этот проект.

«Весь мир признал такое жилье опасным. У нас хотят строить выше и выше. Кучнее, граждане, кучнее», — заявили подписчики.

«Нашли 15 свободных метров в густонаселенном районе… Сразу надо строить и продавать», — написали пользователи.

«Пора запретить в городе высотки. Все свободные места нужно засаживать зелеными насаждениями», — попросили ростовчане.

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