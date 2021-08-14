Ростовчане назвали опасным строительство высотки возле парка Плевен

Новый жилкомплекс будет состоять из одного дома, который возведут между парками «Сказка» и Плевен. В проекте предусмотрели подземный паркинг.
По информации застройщика, здание возведут в центре западного микрорайона. В соцсетях многим горожанам не понравился этот проект.
«Весь мир признал такое жилье опасным. У нас хотят строить выше и выше. Кучнее, граждане, кучнее», — заявили подписчики.
«Нашли 15 свободных метров в густонаселенном районе… Сразу надо строить и продавать», — написали пользователи.
«Пора запретить в городе высотки. Все свободные места нужно засаживать зелеными насаждениями», — попросили ростовчане.