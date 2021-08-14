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Ростовская фирма лишилась контракта на реконструкцию детского онкоцентра за 7,3 млрд

14 августа 2021, 06:28
Фото: pixabay.com
В Ростовской области заменили подрядчика, который реконструирует Областной детский хирургический центр онкологии и гематологии за 7,3 миллиарда рублей, данные об этом появились на госзакупках.

Ранее сообщалось, что строительством детского хирургического центра на 280 коек займется ООО «Южная строительная компания». Согласно их заявке, стоимость своих работ они оценили в 7,22 миллиардов рублей. «Группа компаний ЕКС» предложила цену в 7,28 миллиарда рублей, что было близко к начальной стоимости, указанной в заявке аукциона.

Однако в настоящий момент «Южная строительная компания» («ЮСК») лишена контракта из-за жалоб, поступивших в ФАС. «ЕКС» утверждают, что оценка заявок претендентов на контракт была проведена несправедливо, ведь их фирма опережает ЮСК по числу контрактов. В соотношении к 175 контрактам «ЕКС» доля в 13 проектов у «ЮСК» кажется незначительной.

После признания жалобы частично обоснованной результаты конкурса были изменены, и теперь Минстрой передал контракт ярославской компании «ЕКС».

Ранее в Ростове-на-Дону сообщили, почему не могут достроить инфекционную больницу, и что нарушил «Ростовгражданпроект».

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