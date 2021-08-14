Ростовская фирма лишилась контракта на реконструкцию детского онкоцентра за 7,3 млрд

Однако в настоящий момент «Южная строительная компания» («ЮСК») лишена контракта из-за жалоб, поступивших в ФАС. «ЕКС» утверждают, что оценка заявок претендентов на контракт была проведена несправедливо, ведь их фирма опережает ЮСК по числу контрактов. В соотношении к 175 контрактам «ЕКС» доля в 13 проектов у «ЮСК» кажется незначительной.