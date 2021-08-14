rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Скончавшийся бизнесмен стал новым фигурантом дела аксайской ОПГ в Ростовской области

14 августа 2021, 09:42
Фото: pixabay
Умерший предприниматель стал фигурантом уголовного дела, по которому проходит бывший глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко, сообщает 1Rnd.

Напомним, что Борзенко обвинили в создании преступного сообщества, в которое вошли несколько бизнесменов, в том числе Бабаевы. По данным объединенной пресс-службы судов появился новый фигурант в деле.

«В деле теперь фигурирует С. В. Шамраев. Эти инициалы совпали с данными только одного бизнесмена — Сергея Викторовича Шамраева. Но он уже умер», — пишет издание.

Источники издания подтвердили эту информацию. По мнению следствия, ОПГ действовала с 2000 по 2021 годы.

Напомним, что членов аксайской ОПГ обвинили в присвоении земли на 452 миллиона рублей. Ранее суд в Ростове продлил арест экс-главы Аксайского района Виталия Борзенко до октября. Это же коснулось остальных фигурантов уголовного дела — Эдуарда и Вадима Бабаевых, а также Ивана Ситько.

Материалы по теме
Имя главы Аксайского района вместо уволенного Борзенко назовут 13 августаСуд назвал дату окончания ареста экс-главы администрации Аксайского района БорзенкоСоучредителя ростовского аквапарка «Осьминожек» арестовали по делу Борзенко
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00