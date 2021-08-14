Скончавшийся бизнесмен стал новым фигурантом дела аксайской ОПГ в Ростовской области

Напомним, что Борзенко обвинили в создании преступного сообщества, в которое вошли несколько бизнесменов, в том числе Бабаевы. По данным объединенной пресс-службы судов появился новый фигурант в деле.
«В деле теперь фигурирует С. В. Шамраев. Эти инициалы совпали с данными только одного бизнесмена — Сергея Викторовича Шамраева. Но он уже умер», — пишет издание.
Источники издания подтвердили эту информацию. По мнению следствия, ОПГ действовала с 2000 по 2021 годы.
Напомним, что членов аксайской ОПГ обвинили в присвоении земли на 452 миллиона рублей. Ранее суд в Ростове продлил арест экс-главы Аксайского района Виталия Борзенко до октября. Это же коснулось остальных фигурантов уголовного дела — Эдуарда и Вадима Бабаевых, а также Ивана Ситько.