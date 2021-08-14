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В Одноклассниках пройдет бесплатный мини-курс от Вебиум ЕГЭ для родителей

14 августа 2021, 18:16
Фото: 1mi
Онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ Вебиум и социальная сеть Одноклассники проведут бесплатный мини-курс о ЕГЭ для родителей.

Спикеры расскажут, как правильно выстраивать диалог с выпускником в период подготовки к экзаменам. Вебинары пройдут 18 и 20 августа 2021 года.

К единым выпускным экзаменам нужно готовиться не только детям, но и их родителям. Перед началом учебного года команда преподавателей «Вебиум» и психолог сервиса «Ясно» поднимут актуальные проблемы, с которыми ежегодно сталкиваются семьи выпускников. В рамках вебинаров специалисты обсудят важность психологической поддержки ребенка, его вовлечение в процесс подготовки к ЕГЭ и подбор оптимального способа изучения материала.

Мини-курс пройдет в официальной группе Вебиум для Родителей в ОК. Посмотреть полезные эфиры смогут все пользователи рунета, видео доступны без авторизации в Одноклассниках. Первая трансляция пройдет 14 августа в 12:00. Его тема будет посвящена психологической поддержке выпускников перед ЕГЭ, а последующие связаны с мотивацией и форматами подготовки.

«Родители играют важную роль в подготовке ребенка к выпускным экзаменам. Помощь и мотивация со стороны семьи — одни из составляющих успешной сдачи ЕГЭ. В рамках нашего мини-курса мы посоветуем родителям, как справиться со стрессом и как обратить его в пользу для себя и ребенка. К сожалению, немногие акцентируют внимание на том, что мамы и папы тоже боятся ЕГЭ. Мы бы хотели решить эту проблему прямым и честным диалогом», комментирует Даниил Дарвин, основатель и CEO Вебиум.

Социальная сеть Одноклассники регулярно проводит и поддерживает социальные и образовательные проекты. Так, в сентябре 2020 года в ОК прошел ежегодный проект об осознанном родительстве «Меня волнует». Летом 2020 года ОК и издание «Такие дела» запустили вторую серию ликбеза «Мы так не говорим» о корректном общении в интернете. Весной 2021 года ОК поддержали проект Госуслуг — курс для одиноких родителей.

#Новости#Общество
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