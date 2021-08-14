В Ростове на два месяца арестовали экс-начальника следствия Отдела полиции №2

Было доказано, что в качестве исполнителей Евгений Лаптев выбрал своих подчиненных - следователя полиции Яну Козменько и ее начальника Сергея Любомищенко. Оба были задержаны сотрудниками ФСБ, теперь их также подозревают в незаконном возбуждении уголовного дела.