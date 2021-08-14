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В Ростове на два месяца арестовали экс-начальника следствия Отдела полиции №2

14 августа 2021, 13:14
Фото: pda.donland.ru
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу бывшего начальника следственного отдела городского ОП №2 Евгения Лаптева, об этом сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Экс-полицейского подозревают в незаконном возбуждении уголовного дела на ростовского предпринимателя, из-за чего сам Евгений Лаптев стал фигурантом уголовного дела по факту превышения должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что сотрудники, находящиеся в подчинении у Лаптева, незаконно вывезли со склада в Азове полироль почти на 2 миллиона рублей, принадлежащую ростовскому предпринимателю. Изъятие продукции произошло летом 2020 года.

Тогда в качестве предлога подчиненные Лаптева использовали расследование дела о мошенничестве, которое хозяин продукции якобы совершил вместе с другими лицами. В качестве улик они решили забрать 3 318 коробок полироли марки «Joker» общей стоимостью 1,98 миллиона рублей. Позднее стало известно, что уголовное дело возбуждено без законных оснований.

Было доказано, что в качестве исполнителей Евгений Лаптев выбрал своих подчиненных - следователя полиции Яну Козменько и ее начальника Сергея Любомищенко. Оба были задержаны сотрудниками ФСБ, теперь их также подозревают в незаконном возбуждении уголовного дела.

Следователи расследуют дело, чтобы выяснить мотивы фигурантов и все обстоятельства данного происшествия.

Ранее в Ростове бывший полицейский был осужден на 4 года за взятки, полученные за трудоустройство новых сотрудников.

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