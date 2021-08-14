В Ростове на два месяца арестовали экс-начальника следствия Отдела полиции №2

Экс-полицейского подозревают в незаконном возбуждении уголовного дела на ростовского предпринимателя, из-за чего сам Евгений Лаптев стал фигурантом уголовного дела по факту превышения должностных полномочий.
Ранее сообщалось, что сотрудники, находящиеся в подчинении у Лаптева, незаконно вывезли со склада в Азове полироль почти на 2 миллиона рублей, принадлежащую ростовскому предпринимателю. Изъятие продукции произошло летом 2020 года.
Тогда в качестве предлога подчиненные Лаптева использовали расследование дела о мошенничестве, которое хозяин продукции якобы совершил вместе с другими лицами. В качестве улик они решили забрать 3 318 коробок полироли марки «Joker» общей стоимостью 1,98 миллиона рублей. Позднее стало известно, что уголовное дело возбуждено без законных оснований.
Было доказано, что в качестве исполнителей Евгений Лаптев выбрал своих подчиненных - следователя полиции Яну Козменько и ее начальника Сергея Любомищенко. Оба были задержаны сотрудниками ФСБ, теперь их также подозревают в незаконном возбуждении уголовного дела.
Следователи расследуют дело, чтобы выяснить мотивы фигурантов и все обстоятельства данного происшествия.
Ранее в Ростове бывший полицейский был осужден на 4 года за взятки, полученные за трудоустройство новых сотрудников.