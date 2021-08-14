Жители Ростова-на-Дону вернуть пешеходный переход на улице Особенной

«Ближайший пешеходный переход находится далеко, на другой остановке. Жителям СТ „Геолог“ приходится перебегать дорогу на остановку, создавая тем самым аварийную ситуацию. Приближается 1 сентября, начинается учебный год, детки пойдут в детские сады, темнеет уже рано! Прошу принять меры во избежание беды!», — обращается к властям неравнодушный житель района.