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Жители Ростова-на-Дону вернуть пешеходный переход на улице Особенной

14 августа 2021, 11:39
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону при ремонте кольцевой развязки убрали пешеходный переход на улице Особенной, которым активно пользовались местные жители, теперь заявка о его возвращении появилась на сайте городского благоустройства.

В Ростове-на-Дону жители СТ «Геолог» оказались в затруднительном положении из-за исчезновения пешеходного перехода через улицу Особенную, рядом с домом под литером 145/18. Жители улицы заявляют, что пешеходный переход убрали в ходе работ на кольцевой дороге, находящейся у въездной стелы Мясниковского района.

«Ближайший пешеходный переход находится далеко, на другой остановке. Жителям СТ „Геолог“ приходится перебегать дорогу на остановку, создавая тем самым аварийную ситуацию. Приближается 1 сентября, начинается учебный год, детки пойдут в детские сады, темнеет уже рано! Прошу принять меры во избежание беды!», — обращается к властям неравнодушный житель района.

Фото: Благоустройство Ростов

Ранее в Ростове-на-Дону необоснованно закрыли пешеходный переход на Театральной площади, что лишило ростовчан возможности свободно передвигаться через Театральный проспект.

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