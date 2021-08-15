На Большой Садовой в Ростове шесть домов не пережили капремонт

Перед проведением ЧМ по футболу FIFA 2018 года в Ростове начали проводить капитальный ремонт зданий. В регионе была создана межведомственная комиссия по сохранению архитектурно-художественной среды исторической части города Ростова-на-Дону при проведении ремонтных и строительных работ.
В материале RostovGazeta представлены фотографии тех домов, которые прошли капитальный ремонт. Штукатурка у многих зданий осыпается на глазах. Реконструкцию «на скорую руку» и «отмывом» огромной суммы денег, можно наблюдать на Большой Садовой в домах №: 23, 61, 82, 52, 41 и 36.
«Такое происходит потому, что изначально это были работы по осваиванию бюджетных средств. Та средняя сумма за квадратный метр - 3,5 тысячи рублей, реальный исполнитель никогда не получал, как мне кажется. Когда я спрашивал работяг, которые безостановочно красили перед Чемпионатом эти фасады, они получали суммы меньше. Как правило, это люди, которые плохо говорят по-русски», - прокомментировал RostovGazeta руководитель ростовского отделения Всероссийского общества защиты памятников Александр Кожин.
Подробнее читайте в материале: Работы провалены: шесть старейших домов в Ростове, не переживших капремонт.