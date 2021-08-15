На Большой Садовой в Ростове шесть домов не пережили капремонт

«Такое происходит потому, что изначально это были работы по осваиванию бюджетных средств. Та средняя сумма за квадратный метр - 3,5 тысячи рублей, реальный исполнитель никогда не получал, как мне кажется. Когда я спрашивал работяг, которые безостановочно красили перед Чемпионатом эти фасады, они получали суммы меньше. Как правило, это люди, которые плохо говорят по-русски», - прокомментировал RostovGazeta руководитель ростовского отделения Всероссийского общества защиты памятников Александр Кожин.