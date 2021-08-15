rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Большой Садовой в Ростове шесть домов не пережили капремонт

15 августа 2021, 07:29
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону на улице Большая Садовая обнаружены шесть старейших омов, которые «развалились» после капремонта перед ЧМ-2018, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Перед проведением ЧМ по футболу FIFA 2018 года в Ростове начали проводить капитальный ремонт зданий. В регионе была создана межведомственная комиссия по сохранению архитектурно-художественной среды исторической части города Ростова-на-Дону при проведении ремонтных и строительных работ.

В материале RostovGazeta представлены фотографии тех домов, которые прошли капитальный ремонт. Штукатурка у многих зданий осыпается на глазах. Реконструкцию «на скорую руку» и «отмывом» огромной суммы денег, можно наблюдать на Большой Садовой в домах №: 23, 61, 82, 52, 41 и 36.

«Такое происходит потому, что изначально это были работы по осваиванию бюджетных средств. Та средняя сумма за квадратный метр - 3,5 тысячи рублей, реальный исполнитель никогда не получал, как мне кажется. Когда я спрашивал работяг, которые безостановочно красили перед Чемпионатом эти фасады, они получали суммы меньше. Как правило, это люди, которые плохо говорят по-русски», - прокомментировал RostovGazeta руководитель ростовского отделения Всероссийского общества защиты памятников Александр Кожин.

Материалы по теме
Грубейшие нарушения выявили при капремонте школы искусств в РостовеЗлые духи не дают сделать капремонт в доме на Филимоновской в РостовеКапремонт Дворца спорта в Ростове начнут в сентябре 2022 года
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00