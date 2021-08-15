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Рост заболеваемости и грабитель с гранатой: итоги недели в Ростове

15 августа 2021, 12:18
Фото: pixabay.com
В Ростовской области фиксируют рост заболеваемости коронавирусом, а в Ростове грабитель с гранатой напал на офис микрозаймов, подробнее в материале RostovGazeta.

Рост заболеваемости

В Ростовской области уже шесть недель фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев, который предположил, через несколько недель ситуация стабилизируется.

Фото: pixabay.com

По словам Ковалева, введенные в регионе ограничения и массовая вакцинация должны дать положительный эффект уже к сентябрю.

Грабитель с гранатой

В Ростове-на-Дону 10 августа, неизвестный ворвался в офис микрозаймов на проспекте Коммунистическом, 32. Грабитель был в маске, держал в руке похожий на гранату предмет и требовал отдать ему все деньги.

Фото: pixabay.com

Преступник получил деньги и скрылся, после чего сотрудники офиса позвонили в полицию.

Клубы-нарушители

В Ростове-на-Дону провели рейд по выявлению ночных заведений, которые не соблюдают меры профилактики коронавируса.

Фото: pixabay.com

Проверка показала, что шесть заведений работали в ночное время, посетители клубов танцевали и курили кальян.

Все объекты, уличенные в нарушениях, привлекли к административной ответственности.

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