Рост заболеваемости и грабитель с гранатой: итоги недели в Ростове

Рост заболеваемости
В Ростовской области уже шесть недель фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев, который предположил, через несколько недель ситуация стабилизируется.
По словам Ковалева, введенные в регионе ограничения и массовая вакцинация должны дать положительный эффект уже к сентябрю.
Грабитель с гранатой
В Ростове-на-Дону 10 августа, неизвестный ворвался в офис микрозаймов на проспекте Коммунистическом, 32. Грабитель был в маске, держал в руке похожий на гранату предмет и требовал отдать ему все деньги.
Преступник получил деньги и скрылся, после чего сотрудники офиса позвонили в полицию.
Клубы-нарушители
В Ростове-на-Дону провели рейд по выявлению ночных заведений, которые не соблюдают меры профилактики коронавируса.
Проверка показала, что шесть заведений работали в ночное время, посетители клубов танцевали и курили кальян.
Все объекты, уличенные в нарушениях, привлекли к административной ответственности.