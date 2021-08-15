Ростовчане пожаловались, что платные медцентры не принимают пациентов с ОРВИ

Женщина заболела в середине недели, у нее поднялась температура, появился кашель и пропало обоняние. Врач на фильтре в поликлинике поставил диагноз бронхит, выписал антибиотики и отправил лечиться домой. На просьбу сделать тест на коронавирус больной ответили отказом, сказав, что «вы все равно его не дождетесь».
В субботу женщине стало хуже, кроме того, такие же симптомы появились и у ее мужа. В поликлинику они в выходной дозвониться не смогли, на горячей линии им дали номера ковидного госпиталя. И в ковидном госпитале, и в скорой помощи ростовчанам сказали, что сначала надо обратиться в поликлинику, которая в выходные не работает.
"Что нам сейчас делать? Как получить врачебную помощь? Нам ежедневно во всех новостях говорят, что количество смертей от ковид бьет все рекорды! Но ведь можно до этого не доводить, можно же помочь людям на ранней стадии! Количество жертв может стать меньше!", - написала возмущенная ростовчанка.
Ранее жители Ростова-на-Дону заявили, что в некоторых прививочных кабинетах не проводят осмотр перед вакцинацией.