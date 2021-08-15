Ростовчане пожаловались, что платные медцентры не принимают пациентов с ОРВИ

В субботу женщине стало хуже, кроме того, такие же симптомы появились и у ее мужа. В поликлинику они в выходной дозвониться не смогли, на горячей линии им дали номера ковидного госпиталя. И в ковидном госпитале, и в скорой помощи ростовчанам сказали, что сначала надо обратиться в поликлинику, которая в выходные не работает.