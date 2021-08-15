Торговцы с аксайских рынков рассказали, почему им не подходят предложения властей

В воскресенье, 15 августа, на улице Пушкинской собрались бизнесмены, чтобы заявить о своих правах. С одним из них поговорил корреспондент и узнал о ситуации.
«Торговцам в качестве альтернативы предложили две торговые площадки: в районе Щепкинского леса и почти в 40 километрах от Ростова, на месте старого рынка „Орел“», — сообщила собеседница.
Она добавила, что предпринимателей не устраивают обе территории, в том числе из-за неудачного расположения. По словам торговцев, на предложенных участках отсутствуют хоть какие-нибудь коммуникации: нет ни света, ни воды.
Предприниматели намерены и дальше бороться за свои права. Напомним, что 27 апреля рынки «Атлант», «Алмаз» и «Классик» оцепили силовики из-за выявленных нарушений. Тысячи людей потеряли работу.