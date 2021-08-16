Алексей Журавлев: «Одна из главных задач власти – слушать и слышать людей»

Согласно докладу Министерства природы России «О состоянии и об охране окружающей среды РФ», Дон сегодня – одна из самых грязных рек страны. В донской воде обнаружены медь, фенол, железо, азот, зафиксировано повышенное содержание нефтепродуктов. Другими серьезными проблемами реки стали обрушение берегов, обмеление и зарастание сорной растительностью. Экологи и активисты, в том числе и члены партии «Родина» Олег Пахолков и Анатолий Котляров, давно бьют тревогу.
Для того чтобы вернуть Дону чистоту, необходимо проводить масштабные исследования, вкладывать средства, строить очистные сооружения, уверен Олег Пахолков. «Дон – одна из главных водных артерий страны! Работа по решению его экологических проблем должна быть фундаментальная, но не делается вообще ничего», – отмечает Пахолков. По его словам, в единственном водохранилище на реке Дон – Цимлянском – рыбы за последние 20 лет стало в десять раз меньше. И удивительно, что она еще как-то живет в столь грязной воде.
В странах Европы, к слову, за два последних десятилетия вернули многие реки в нормальное состояние, а в нашей стране России чиновники как будто не замечают этих проблем.
«Давно призываю заняться экологией не на словах, а на деле. Реку загадили так, что очистные не справляются. Есть же федеральные программы! Почему губернатор не поднимает этот вопрос, а местные чиновники делают вид, что проблемы не существует?!», – говорит Алексей Журавлев.
Много проблемой и в коммунальной сфере города. Как рассказали сопартийцы, жителей очень беспокоят проблемы ливневой канализации. Так, в городе есть три места, где во время дождей заливает все вокруг из-за непродуманной системы ливневок. К тому же ливневки в городе старые, не справляются с нагрузками. Горожане много лет просят решить эту проблему, выделив деньги из бюджета города, но этого не делается, возмущаются ростовчане.
Алексей Журавлев уверен, что одна из главных задач власти – слушать и слышать людей, и он не понимает, почему в Ростове-на-Дону не прислушиваются к просьбам горожан.
«Славный город, красивый, здесь живут удивительные люди. Но при этом ливневка в таком состоянии… Почему мэр находит время встречаться с послом Румынии, а внутренние вопросы города решить не может? Я не понимаю, зачем нужна власть, которая не может решить простой коммунальный вопрос», – возмущен Алексей Журавлев.
Светлым моментом стал визит в семью, переселенную по инициативе Алексея Журавлева из поселка Чертково в Ростов. Тут областная власть не сплоховала, подключилась, и общими усилиями депутата Госдумы и местной власти удалось решить проблему российской семьи, оказавшейся отрезанной от России украинским забором-сеткой.
Семья Риты Николаевны проживала в поселке в двухэтажном доме, которому более 60 лет.
«Стало очень тяжело. Мы не могли подвести к дому коммуникации, ни скорая, ни пожарная не добирались. Наш дом стал призраком, его нигде не было, не внесли в реестр данных российских, - рассказала Рита Николаевна. - Технически газ из России было провести нельзя. Газ завели с Украины. А Украина на баланс дом не взяла. Так и жили: вода российская, газ, свет, мусор, телефон – Украина. Долго писали, просили помочь. Обратились к Алексею Журавлеву. Он ничего не обещал, просто приехал, оценил ситуацию, привлек юристов. Подключился губернатор. И нам помогли – предложили выбрать квартиру в любой точке России, но мы выбрали Ростов. И вот мы живем тут уже два года, я очень благодарна!»