Алексей Журавлев: «Одна из главных задач власти – слушать и слышать людей»

«Стало очень тяжело. Мы не могли подвести к дому коммуникации, ни скорая, ни пожарная не добирались. Наш дом стал призраком, его нигде не было, не внесли в реестр данных российских, - рассказала Рита Николаевна. - Технически газ из России было провести нельзя. Газ завели с Украины. А Украина на баланс дом не взяла. Так и жили: вода российская, газ, свет, мусор, телефон – Украина. Долго писали, просили помочь. Обратились к Алексею Журавлеву. Он ничего не обещал, просто приехал, оценил ситуацию, привлек юристов. Подключился губернатор. И нам помогли – предложили выбрать квартиру в любой точке России, но мы выбрали Ростов. И вот мы живем тут уже два года, я очень благодарна!»