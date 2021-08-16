Архитектор рассказал подробности переноса ростовского ипподрома на Левый берег Дона

«Я тоже поддержал эту инициативу, проголосовал «за». Потому что мне, как жителю города, очень жаль этот уцелевший зеленый островок, который хотят пустить под застройку. Хотя бы небольшой участок природы в городе должен остаться. То, что строится сейчас, — это ужасно. Но это только наши рассуждения. Нужны основания, а если реально смотреть на вещи, то на ростовском ипподроме нет признаков объекта культурного наследия, - уверен Кирьязиев. - Поэтому уже никто не сомневается, что ростовский ипподром пойдет под застройку, а новый планируется построить на Левом берегу Дона».