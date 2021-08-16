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Архитектор рассказал подробности переноса ростовского ипподрома на Левый берег Дона

16 августа 2021, 08:11
Фото: donland.ru
По проекту планировки существующий ростовский ипподром подвержен застройке, нет сомнений в том, что на его месте появятся жилые дома, сообщил RostovGazeta член общественного Совета при Министерстве культуры Ростовской области, архитектор Владимир Кирьязиев.

В том, что территория ростовского ипподрома пойдет под строительство жилья, архитектор не сомневается.

Фото: donland.ru

«Ничего с этим не сделать. Никаких признаков объекта культурного наследия на ипподроме не выявлено. Они были придуманы для того, чтобы защитить ипподром от сноса. На Совете мы тщательно разбирали этот вопрос. И уже тогда было понятно, что нет смысла об этом говорить», - напомнил Владимир Кирьязиев.

Тем не менее большинство присутствующих специалистов на том Совете проголосовали «за» придание ростовскому ипподрому статуса объекта с выявленными признаками ОКН.

«Я тоже поддержал эту инициативу, проголосовал «за». Потому что мне, как жителю города, очень жаль этот уцелевший зеленый островок, который хотят пустить под застройку. Хотя бы небольшой участок природы в городе должен остаться. То, что строится сейчас, — это ужасно. Но это только наши рассуждения. Нужны основания, а если реально смотреть на вещи, то на ростовском ипподроме нет признаков объекта культурного наследия, - уверен Кирьязиев. - Поэтому уже никто не сомневается, что ростовский ипподром пойдет под застройку, а новый планируется построить на Левом берегу Дона».

Фото: donland.ru

Ранее RostovGazeta выясняла, почему Ростовский ипподром отказались признавать памятником культуры.

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