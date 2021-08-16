БТР, транспортировка покрышек и водная преграда: в Суворовском прошла очередная гонка

Напомним, первая гонка «Казаки», организованная спортивным клубом «Суворов», прошла в конце февраля в Суворовском на специально построенной для этого трассе. И вот 14 августа состоялся летний вариант состязания. Также как и зимой, участники проходили трассу длиной 5 км с преодолением специально обустроенных препятствий. Самое сложное – рукоходы. По ним нужно пройти, перебирая руками, но это слишком примитивное понимание. На самом деле, чтобы пройти на руках, нужно использовать всё тело, это и гимнастика, и силовое упражнение, и акробатика. В этот раз рукоходов было шесть, всего же атлетам необходимо было преодолеть 15 препятствий, в том числе и форсирование водной преграды, перетаскивание тяжелых шин, перенос канистр с водой и другие.