БТР, транспортировка покрышек и водная преграда: в Суворовском прошла очередная гонка

Напомним, первая гонка «Казаки», организованная спортивным клубом «Суворов», прошла в конце февраля в Суворовском на специально построенной для этого трассе. И вот 14 августа состоялся летний вариант состязания. Также как и зимой, участники проходили трассу длиной 5 км с преодолением специально обустроенных препятствий. Самое сложное – рукоходы. По ним нужно пройти, перебирая руками, но это слишком примитивное понимание. На самом деле, чтобы пройти на руках, нужно использовать всё тело, это и гимнастика, и силовое упражнение, и акробатика. В этот раз рукоходов было шесть, всего же атлетам необходимо было преодолеть 15 препятствий, в том числе и форсирование водной преграды, перетаскивание тяжелых шин, перенос канистр с водой и другие.
В организационном плане впервые на Юге России был представлен формат участия в соревновании пар мужчина – женщина. Основная мысль в том, что спортсмены бегут парой, и могут помогать друг другу в прохождении тех же рукоходов. И если девушка, сидящая на плечах мужчины, не вызывает удивления, то представитель сильной половины человечества на хрупких девичьих плечах смотрится весьма непривычно.
Учитывая значимость мероприятия в деле патриотического воспитания молодёжи, командование Южного военного округа предоставило два БТР в качестве символа боевых духа и силы. Однако, атлеты восприняли их как ещё одно препятствие, и многие считали своим долгом проползти под ними.
Все участники гонки получили медали уникального дизайна, специально изготовленные для гонки «Казаки». А в октябре спортивный клуб «Суворов» при поддержке регионального министерства спорта планирует провести чемпионат и первенство Ростовской области по гонкам с препятствиями.
Остается добавить, что все, принимавшие участие в гонке, имели необходимые медицинские допуски и справки, мероприятие проходило на открытом воздухе в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями.