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Дело о строительстве ТЦ вместо фонтана у «Амакса» в Ростове забуксовало в суде

16 августа 2021, 15:10
Фото: pexels.com
Арбитражный суд Ростовской области больше месяца назад оставил без движения иск с требованием запретить строительство торгового центра на площади Ленина рядом с гостиницей «Амакс» в Ростове-на-Дону.

Иск в начале июля подало региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры к ДИЗО Ростова и бизнесвумен Зухре Бугровой. Общественники выступают против ТЦ вместо фонтана и требуют признать разрешение на строительство незаконным.

Суд нашел в исковом заявлении ряд нарушений и постановил представить доказательства, подтверждающие отправку копии заявления заинтересованным лицам, а также доплатить одну тысячу рублей госпошлины. В связи с этим иск был оставлен без движения до 16 августа.

В настоящее время заявление все еще не принято к производству арбитражем.

Напомним, строительство торгового центра на площади Ленина возмущает и простых жителей Ростова.

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