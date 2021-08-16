Дело о строительстве ТЦ вместо фонтана у «Амакса» в Ростове забуксовало в суде

Суд нашел в исковом заявлении ряд нарушений и постановил представить доказательства, подтверждающие отправку копии заявления заинтересованным лицам, а также доплатить одну тысячу рублей госпошлины. В связи с этим иск был оставлен без движения до 16 августа.