Дело о строительстве ТЦ вместо фонтана у «Амакса» в Ростове забуксовало в суде

Иск в начале июля подало региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры к ДИЗО Ростова и бизнесвумен Зухре Бугровой. Общественники выступают против ТЦ вместо фонтана и требуют признать разрешение на строительство незаконным.
Суд нашел в исковом заявлении ряд нарушений и постановил представить доказательства, подтверждающие отправку копии заявления заинтересованным лицам, а также доплатить одну тысячу рублей госпошлины. В связи с этим иск был оставлен без движения до 16 августа.
В настоящее время заявление все еще не принято к производству арбитражем.