rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дело завели из-за картельного сговора при закупке камер к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

16 августа 2021, 09:51
Фото: Mundi Mapa/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
В Ростове-на-Дону картельный сговор при покупке дорожных камер стал причиной возбуждения уголовного дела, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что видеокамеры закупали и устанавливали к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Антимонопольщики обнаружили факт сговора во время проведения закупок.

По некоторым данным, дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры заключила антиконкурентное соглашение с компанией «Техноконцепт». Она в итоге и стала победителем.

Стоимость контракта составила 549 миллионов рублей, с субподрядчиками заключили контракты на 330 миллионов. При этом до них дошло на 121 миллион меньше оговоренной суммы. «Сейчас по факту сговора и завышения стоимости на 300 млн рублей завели уголовное дело», — пишет издание.

Ранее участников аукциона оштрафовали на сумму более 40 миллионов рублей.

Материалы по теме
Сговор торговых сетей не подтвердился при росте цен в Ростовской области ФАС вскрыла картельный сговор и вывод в оффшоры 300 млн при подготовке к ЧМ в Ростове
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00