Дело завели из-за картельного сговора при закупке камер к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

Напомним, что видеокамеры закупали и устанавливали к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Антимонопольщики обнаружили факт сговора во время проведения закупок.
По некоторым данным, дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры заключила антиконкурентное соглашение с компанией «Техноконцепт». Она в итоге и стала победителем.
Стоимость контракта составила 549 миллионов рублей, с субподрядчиками заключили контракты на 330 миллионов. При этом до них дошло на 121 миллион меньше оговоренной суммы. «Сейчас по факту сговора и завышения стоимости на 300 млн рублей завели уголовное дело», — пишет издание.