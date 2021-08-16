Дело завели из-за картельного сговора при закупке камер к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

Стоимость контракта составила 549 миллионов рублей, с субподрядчиками заключили контракты на 330 миллионов. При этом до них дошло на 121 миллион меньше оговоренной суммы. «Сейчас по факту сговора и завышения стоимости на 300 млн рублей завели уголовное дело», — пишет издание.