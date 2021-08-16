Два дома и центральную аллею сдали в экорайоне «Вересаево» в Ростове

Также для жителей экорайона доступен подземный паркинг. Они могут водить детей в детский сад на 300 воспитанников, который находится в двух минутах ходьбы. В детском саду есть и ясельные группы, что очень удобно для родителей. Сейчас «ЮгСтройИнвест» строит второй детский сад, также в экорайоне «Вересаево» уже ввели в эксплуатацию самый большой в Ростовской области школьный комплекс.