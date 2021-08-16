Два дома и центральную аллею сдали в экорайоне «Вересаево» в Ростове

Дома комплекса выгодно отличаются от других новостроек холлами с керамогранитной плиткой, декоративной штукатуркой на стенах, зеркалами в пол и потолками в технике Грильято. Все готово к проживанию и в самих квартирах: выполнена чистовая отделка и установлено индивидуальное отопление.
Новоселы «Вересаево» получают не только современные просторные квартиры, но и необходимую для комфортной жизни инфраструктуру. Все дворы экорайона оборудованы спортивными площадками для игры в волейбол и футбол. Кроме того, на территории района есть крытый тренажерный зал.
Также для жителей экорайона доступен подземный паркинг. Они могут водить детей в детский сад на 300 воспитанников, который находится в двух минутах ходьбы. В детском саду есть и ясельные группы, что очень удобно для родителей. Сейчас «ЮгСтройИнвест» строит второй детский сад, также в экорайоне «Вересаево» уже ввели в эксплуатацию самый большой в Ростовской области школьный комплекс.
Одновременно с двумя жилыми литерами застройщик ввел в эксплуатацию и центральную аллею с фонтаном с динамической подсветкой, памп-треком, скалодромом для детей и уникальными арт-объектами.
«Вместе с современными квартирами группа компаний „ЮгСтройИнвест“ возводит всю необходимую инфраструктуру. Во дворе новых домов есть места для отдыха и занятий спортом. А в минуте ходьбы — большая зеленая аллея для прогулок всей семьи», — прокомментировал сдачу домов директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко, после чего поздравил всех новоселов от лица генерального директора ЮСИ Юрия Иванова.
По версии жюри Urban Awards 2021 экорайон «Вересаево» признали самым экологичным городским жилым комплексом. Престижная премия стала наградой за работу ЮСИ сразу в трех южных городах: Ростове, Краснодаре и Ставрополе, в которых застройщик за почти двадцать лет построил более 200 домов и 20 социальных объектов. Кроме того, ЮСИ награждена почетным знаком «Надежный застройщик России».