Глава Приангарья Кобзев попросил Путина вернуть в регион 4,5 млрд рублей налогов

Как сообщает altairk.ru, просьба главы региона прозвучала во время рабочей встречи Путина и Кобзева в Москве.
Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития Иркутской области, а также ход исполнения поручений президента. Кроме того, Владимир Путин поднял тему ликвидации объектов накопленного экологического ущерба «Усольехимпрома» и Байкальского ЦБК.
Игорь Кобзев обратился к главе государства с просьбой о возврате в бюджет региона налога на добычу полезных ископаемых. По его словам, в 2021 году компании региона перечислили в федеральный бюджет около 30 миллиардов рублей, и налог Иркутской области сократился на 4,5 миллиарда.
Губернатор попросил вернуть эти средства в связи с введением федеральной ЧС, в качестве дотации субъектам в трудной экономической ситуации.
Путин заявил, что Кобзев для этого должен подать все необходимые документы.
Напомним, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев возглавил список партии «Единая Россия» от региона на выборах в Госдуму.