Глава Приангарья Кобзев попросил Путина вернуть в регион 4,5 млрд рублей налогов

Игорь Кобзев обратился к главе государства с просьбой о возврате в бюджет региона налога на добычу полезных ископаемых. По его словам, в 2021 году компании региона перечислили в федеральный бюджет около 30 миллиардов рублей, и налог Иркутской области сократился на 4,5 миллиарда.