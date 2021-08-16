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Глава Приангарья Кобзев попросил Путина вернуть в регион 4,5 млрд рублей налогов

16 августа 2021, 17:10
Фото: pxhere.com
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность возврата в бюджет региона 4,5 млрд рублей налогов.

Как сообщает altairk.ru, просьба главы региона прозвучала во время рабочей встречи Путина и Кобзева в Москве.

Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития Иркутской области, а также ход исполнения поручений президента. Кроме того, Владимир Путин поднял тему ликвидации объектов накопленного экологического ущерба «Усольехимпрома» и Байкальского ЦБК.

Игорь Кобзев обратился к главе государства с просьбой о возврате в бюджет региона налога на добычу полезных ископаемых. По его словам, в 2021 году компании региона перечислили в федеральный бюджет около 30 миллиардов рублей, и налог Иркутской области сократился на 4,5 миллиарда.

Губернатор попросил вернуть эти средства в связи с введением федеральной ЧС, в качестве дотации субъектам в трудной экономической ситуации.

Путин заявил, что Кобзев для этого должен подать все необходимые документы.

Напомним, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев возглавил список партии «Единая Россия» от региона на выборах в Госдуму.

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