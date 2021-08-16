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Минприроды проверит сообщение о гибели уток из-за стока нечистот в Темерник в Ростове

16 августа 2021, 10:11
Фото: Зелёный Союз / Green Union / youtube.com
В Ростове-на-Дону на Темернике был зафиксирован факт массовой гибели диких уток, теперь Минприроды региона займется расследованием инцидента, об этом сообщили 1Рнд.

О массовой гибели диких уток стало известно в воскресенье, 15 августа. Сообщалось, что десятки трупов водоплавающих птиц были обнаружены жителями улиц Задорной и Овражной. Предполагается, что причиной смерти диких птиц стал сброс сточных вод в реку Темерник, из-за чего у уток могло произойти токсическое отравление.

Сейчас министерство природы Ростовской области устанавливает реальные причины экологического бедствия, причинившего ущерб популяции диких уток.

«Как только все обстоятельства будут известны, мы сообщим дополнительно», — сообщается в комментарии представителей ведомства.

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#Новости#Происшествия
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