Минприроды проверит сообщение о гибели уток из-за стока нечистот в Темерник в Ростове

О массовой гибели диких уток стало известно в воскресенье, 15 августа. Сообщалось, что десятки трупов водоплавающих птиц были обнаружены жителями улиц Задорной и Овражной. Предполагается, что причиной смерти диких птиц стал сброс сточных вод в реку Темерник, из-за чего у уток могло произойти токсическое отравление.