Опять жара и гибель уток: новости понедельника в Ростове

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Ростовскую область опять вернется жара. Температура воздуха днем уже со вторника подниматься до +35 С, дожди прекратятся, но будет облачно. Ветер обещают слабый, не сильнее пяти метров в секунду.