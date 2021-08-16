Опять жара и гибель уток: новости понедельника в Ростове

Здравствуй, лето
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Ростовскую область опять вернется жара. Температура воздуха днем уже со вторника подниматься до +35 С, дожди прекратятся, но будет облачно. Ветер обещают слабый, не сильнее пяти метров в секунду.
В понедельник же в регионе еще действует штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами.
Экологическое бедствие
В реке Темерник в субботу местные жители заметили мертвых уток, всего горожане достали из водоема около десятка погибших птиц.
Случаем заинтересовалось областное Минприроды, сейчас специалисты оценивают ущерб от происшествия. Предположительно, причиной гибели уток стало отравление из-за сброса сточных вод в реку.
Картельный сговор при подготовке к ЧМ-18
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту картельного сговора при закупке камер для Чемпионата мира по футболу 2018 года. Факт сговора при проведении госзакупок обнаружила антимонопольная служба.
Как выяснилось, власти заключили антиконкурентное соглашение на сумму в 549 миллионов рублей с компанией «Техноконцепт». Компания стала победителем аукциона и заключила контракты с субподрядчиками на 330 миллионов.В итоге субподрядчики получили на 121 миллион рублей меньше оговоренной суммы.
УФАС посчитала, что стоимость контракта завысили на 300 миллионов рублей, по факту выявленного преступления завели уголовное дело.