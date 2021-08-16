rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Опять жара и гибель уток: новости понедельника в Ростове

16 августа 2021, 14:39
Фото: pexels.com
Минприроды Ростовской области проверит сообщение о массовой гибели уток в Темернике, а синоптики пообещали жару до +35 С, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Здравствуй, лето

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Ростовскую область опять вернется жара. Температура воздуха днем уже со вторника подниматься до +35 С, дожди прекратятся, но будет облачно. Ветер обещают слабый, не сильнее пяти метров в секунду.

В понедельник же в регионе еще действует штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами.

Жара в Ростовской области вновь достигнет +35 градусов с 17 по 19 августа
Узнать подробнее

Экологическое бедствие

В реке Темерник в субботу местные жители заметили мертвых уток, всего горожане достали из водоема около десятка погибших птиц.

Случаем заинтересовалось областное Минприроды, сейчас специалисты оценивают ущерб от происшествия. Предположительно, причиной гибели уток стало отравление из-за сброса сточных вод в реку.

Минприроды проверит сообщение о гибели уток из-за стока нечистот в Темерник в Ростове
Узнать подробнее

Картельный сговор при подготовке к ЧМ-18

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту картельного сговора при закупке камер для Чемпионата мира по футболу 2018 года. Факт сговора при проведении госзакупок обнаружила антимонопольная служба.

Как выяснилось, власти заключили антиконкурентное соглашение на сумму в 549 миллионов рублей с компанией «Техноконцепт». Компания стала победителем аукциона и заключила контракты с субподрядчиками на 330 миллионов.В итоге субподрядчики получили на 121 миллион рублей меньше оговоренной суммы.

Дело завели из-за картельного сговора при закупке камер к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

УФАС посчитала, что стоимость контракта завысили на 300 миллионов рублей, по факту выявленного преступления завели уголовное дело.

Материалы по теме
Пенсионерку с месячным младенцем на руках сбил фургон в РостовеВрач рассказал, когда в Ростове отменят ограничения из-за COVID-19
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00