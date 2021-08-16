Пенсионерку с месячным младенцем на руках сбил фургон в Ростове

Инцидент произошел утром 16 августа по адресу Коммунистический проспект, 49/2. Водитель 1983 года рождения сдавал назад между дворами и сбил пенсионерку. На руках у женщины находился месячный мальчик, который от удара выпал и упал на дорогу.