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Пенсионерку с месячным младенцем на руках сбил фургон в Ростове

16 августа 2021, 13:58
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону водитель Citroen Jumper сбил женщину 1945 года рождения с ребенком на руках, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел утром 16 августа по адресу Коммунистический проспект, 49/2. Водитель 1983 года рождения сдавал назад между дворами и сбил пенсионерку. На руках у женщины находился месячный мальчик, который от удара выпал и упал на дорогу.

В настоящее время младенец находится в больнице, врачи обследуют его состояние.

Ранее в Ростовской области пенсионер на Lada Kalina пытался обогнать другой автомобиль и сбил насмерть женщину. После этого отечественный автомобиль врезался в иномарку и перевернулся.

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#Новости#Происшествия
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