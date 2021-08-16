«Победа» отказалась возобновлять рейсы из Ростова из-за конфликта с аэропортом Платов

Как рассказал Калмыков в интервью РБК, авиаперевозчик так и не смог договориться с аэропортом, из которого ушел еще весной 2020 года из-за роста тарифов. Компания старается не поднимать цены на авиабилеты, а аэропорт хочет окупить траты на строительство.