«Победа» отказалась возобновлять рейсы из Ростова из-за конфликта с аэропортом Платов

Как рассказал Калмыков в интервью РБК, авиаперевозчик так и не смог договориться с аэропортом, из которого ушел еще весной 2020 года из-за роста тарифов. Компания старается не поднимать цены на авиабилеты, а аэропорт хочет окупить траты на строительство.
Компания выбрала аэропорт Краснодара, который предложил более выгодные условия, и у которого благодаря такому подходу увеличивается пассажиропоток. По словам гендиректора авиаперевозчика, возвращаться в Платов они не планируют.
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