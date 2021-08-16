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«Победа» отказалась возобновлять рейсы из Ростова из-за конфликта с аэропортом Платов

16 августа 2021, 12:06
Фото: А. Савин/Wikimedia Commons / wikimedia.org
Авиакомпания «Победа» не готова сотрудничать с аэропортом Платов в Ростове-на-Дону на предложенных условиях, сообщил генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков.

Как рассказал Калмыков в интервью РБК, авиаперевозчик так и не смог договориться с аэропортом, из которого ушел еще весной 2020 года из-за роста тарифов. Компания старается не поднимать цены на авиабилеты, а аэропорт хочет окупить траты на строительство.

Компания выбрала аэропорт Краснодара, который предложил более выгодные условия, и у которого благодаря такому подходу увеличивается пассажиропоток. По словам гендиректора авиаперевозчика, возвращаться в Платов они не планируют.

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