Полчища красных комаров атаковали территории Ростовской области и ДНР

Насекомые, которых по ошибке называют малярийными комарами, на самом деле не кусают людей и не переносят никакой заразы. Но из-за очень длинных ног выглядят эти комары устрашающе.
По сообщениям местных жителей, насекомые кружат над поселкам и устрашающе жужжат. Полчища этих комаров также заметили над Таганрогским заливом и в районе расположенного по соседству Таганрога.
Кроме того, пассажиры электрички Ростов — Таганрог заметили странных зеленых комаров. Как сообщила «КП», комары-звонцы обитают в прибрежных районах области, а жителям Ростова они незнакомы.