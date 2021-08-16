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Полчища красных комаров атаковали территории Ростовской области и ДНР

16 августа 2021, 17:26
Фото: pixabay.com
Огромное количество красных комаров заполонили окрестности Седово в ДНР, сообщил портал «Новороссия».

Насекомые, которых по ошибке называют малярийными комарами, на самом деле не кусают людей и не переносят никакой заразы. Но из-за очень длинных ног выглядят эти комары устрашающе.

По сообщениям местных жителей, насекомые кружат над поселкам и устрашающе жужжат. Полчища этих комаров также заметили над Таганрогским заливом и в районе расположенного по соседству Таганрога.

Кроме того, пассажиры электрички Ростов — Таганрог заметили странных зеленых комаров. Как сообщила «КП», комары-звонцы обитают в прибрежных районах области, а жителям Ростова они незнакомы.

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