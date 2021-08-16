Ростовчане потребовали от властей вернуть возможность посещать футбольные матчи

“Поликлиники закрыты, на футбол не пускают даже привитых и переболевших, секции закрыты, штрафами обложили. Пустите хотя бы на футбол! Уже три домашних игры пропустили из-за пандемии. Почему? В театрах, ТЦ, кино и общественном транспорте полно людей. Так почему запретили футбол? Даже в Краснодаре вчера было 500 зрителей», — спрашивают в комментариях расстроенные фанаты футбола.