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Ростовчане потребовали от властей вернуть возможность посещать футбольные матчи

16 августа 2021, 10:36
Фото: vk.com/fcrostov
В Ростове-на-Дону болельщики жалуются на невозможность посетить домашние матчи ФК «Ростов», просьбы об отмене запрета матчей со зрителями появились в соцсетях губернатора региона Василия Голубева.

Жители Ростовской области требуют губернатора региона Василия Голубева вернуть возможность посещения спортивно-массовых мероприятий. Ростовчане считают, что огромный стадион «Ростов-Арена» позволяет безопасно разместить зрителей на 30% мест от общей заполняемости стадиона.

Поликлиники закрыты, на футбол не пускают даже привитых и переболевших, секции закрыты, штрафами обложили. Пустите хотя бы на футбол! Уже три домашних игры пропустили из-за пандемии. Почему? В театрах, ТЦ, кино и общественном транспорте полно людей. Так почему запретили футбол? Даже в Краснодаре вчера было 500 зрителей», — спрашивают в комментариях расстроенные фанаты футбола.

Другие жители Ростовской области не согласились с болельщиками и отметили, что даже Олимпийские игры проводят без зрителей, а это событие мирового уровня. Они считают, что отмена запрета на массовые мероприятия негативно скажется на эпидемиологической обстановке региона.

Ранее в Ростове-на-Дону болельщиков не пустили на матч между ФК «Ростов» и ЦСКА.

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