Ростовчане пожаловались, что город зарос амброзией

По словам местных жителей, во многих местах амброзия высотой с человека, а сами заросли занимают обширные участки.
«Эта трава очень опасна, вызывает жуткую аллергию и у взрослых, и у детей», — пишут возмущенные горожане.
При этом жители Ростова просят власти решить проблему и скосить траву.
Это не первая жалоба ростовчан на амброзию, в начале июля о зарослях травы-аллергена высотой с человеческий рост сообщили жители Советского района. По словам местных жителей, амброзию за все лето никто не косил, люди задыхаются от ее пыльцы, кроме того, в зарослях скапливается мусор.