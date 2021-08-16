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Ростовчане пожаловались, что город зарос амброзией

16 августа 2021, 11:28
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на заросли амброзии на общественных территориях, сообщается в городском паблике.

По словам местных жителей, во многих местах амброзия высотой с человека, а сами заросли занимают обширные участки.

«Эта трава очень опасна, вызывает жуткую аллергию и у взрослых, и у детей», — пишут возмущенные горожане.

При этом жители Ростова просят власти решить проблему и скосить траву.

Это не первая жалоба ростовчан на амброзию, в начале июля о зарослях травы-аллергена высотой с человеческий рост сообщили жители Советского района. По словам местных жителей, амброзию за все лето никто не косил, люди задыхаются от ее пыльцы, кроме того, в зарослях скапливается мусор.

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