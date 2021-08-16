Ростовчане пожаловались, что город зарос амброзией

Это не первая жалоба ростовчан на амброзию, в начале июля о зарослях травы-аллергена высотой с человеческий рост сообщили жители Советского района. По словам местных жителей, амброзию за все лето никто не косил, люди задыхаются от ее пыльцы, кроме того, в зарослях скапливается мусор.