Спикер ЗС Карелии Шандалович заявил о важности восстановления лесфонда после пожаров

Как сообщает karelinform.ru, в результате аномальной для северного региона жары в этом году лесной фонд Карелии серьезно пострадал. Так, в регионе с начала года произошло почти три сотни лесных пожаров на площади около 20,5 тыс. гектаров. В 2020 году за этот период времени здесь было зарегистрировано 137 лесных пожаров на площади 512 гектаров.