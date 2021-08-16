Спикер ЗС Карелии Шандалович заявил о важности восстановления лесфонда после пожаров

Как сообщает karelinform.ru, в результате аномальной для северного региона жары в этом году лесной фонд Карелии серьезно пострадал. Так, в регионе с начала года произошло почти три сотни лесных пожаров на площади около 20,5 тыс. гектаров. В 2020 году за этот период времени здесь было зарегистрировано 137 лесных пожаров на площади 512 гектаров.
Сейчас в республике возгорания в лесах ликвидированы, режим ЧС отменен. Специалисты приступили к обследованию территорий, в том числе труднодоступных, чтобы определить необходимый объем посадочного материала. Ежегодно в Карелии выращивается около 30 миллионов сеянцев сосны и ели. Как отметил Элиссан Шандалович, после лесных пожаров регион должен уделить особое внимание проблеме лесовосстановления.
«У нас лесная республика, и леса Карелии – это основа ее экономического суверенитета. Поэтому лесозаготовительные компании и арендаторы лесфонда должны максимально восстанавливать лесные насаждения на делянках, а также в местах строительства линий электропередачи или разработки карьеров», - прокомментировал Шандалович.
Согласно планам Министерства природных ресурсов и экологии Карелии, в следующие 2,5 года площадь лесовосстановления в республике должна достичь площади вырубаемых и погибших лесов. Общая площадь лесного фонда региона составляет около 14,5 миллиона гектаров.