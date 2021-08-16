В Ростове-на-Дону на демонтаж незаконной рекламы потратят почти 4,5 млн руб

Управление наружной рекламой Ростова-на-Дону приступило к поиску подрядчика, который выполнит демонтажные работы за 4,48 миллиона рублей.
В заявке указано, что основными объектами демонтажа станут панно, в том числе электронные, брандмауэры, крышные конструкции, стенды, растяжки, консоли и штендеры. Всего исполнитель заявки должен будет демонтировать 453 объекта рекламного и информационного характера в течение 50 дней с момента заключения контракта, а максимальный срок работ составляет всего 90 дней.
Прием заявок претендентов на госзаказ заканчивается 24 августа, а аукцион пройдет 25 августа в 10.00 мск.