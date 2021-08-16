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В Ростове-на-Дону на демонтаж незаконной рекламы потратят почти 4,5 млн руб

16 августа 2021, 11:24
Фото: rostov-gorod.ru
Ростове-на-Дону объявили аукцион для поиска подрядчика, который демонтирует 453 незаконно установленных рекламных объекта, сведения появились на госзакупках.

Управление наружной рекламой Ростова-на-Дону приступило к поиску подрядчика, который выполнит демонтажные работы за 4,48 миллиона рублей.

В заявке указано, что основными объектами демонтажа станут панно, в том числе электронные, брандмауэры, крышные конструкции, стенды, растяжки, консоли и штендеры. Всего исполнитель заявки должен будет демонтировать 453 объекта рекламного и информационного характера в течение 50 дней с момента заключения контракта, а максимальный срок работ составляет всего 90 дней.

Прием заявок претендентов на госзаказ заканчивается 24 августа, а аукцион пройдет 25 августа в 10.00 мск.

Это будет уже второй массовый демонтаж рекламных конструкций за 2021 год.

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