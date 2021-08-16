В Завидово пройдет фестиваль водных видов спорта

Сбор участников в 11:00. Каждый час с 11:00 до 18:00 будут проходить тренировки в группах с регистрацией на месте. В 17:00 можно посетить занятия по йоге. Завершится фестиваль в 18:00 концертом Алены Алехиной и ее группы.