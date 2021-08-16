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В Завидово пройдет фестиваль водных видов спорта

16 августа 2021, 17:39
Фото: pxhere.com
В «Акватории лета» (Завидово) 21 августа состоится фестиваль водных видов спорта Boardriders Fest.

Его организатором стала серебряный призер чемпионата мира по виндсерфингу Ольга Раскина. Об этом информирует iz.ru.

Гостей мероприятия бесплатно научат кататься на виндсерфинге или САП-серфинге. Люди попробуют свои силы в катании на лонгборде. Там же можно посетить занятия по йоге. С несовершеннолетними будут персонально заниматься профессиональные детские инструкторы.

Занятия продлятся с 11:00 до 18:00. Ольга Раскина лично научит всех желающих правильно виндсерфить. Опытные наставники покажут, как надо грести на САПах. Ольга Тимм поставит гостей на лонгборд, и научит их красиво кататься, поворачивать, а также дэнсить.

Вечером для участников события выступит с акустическим концертом семикратная чемпионка Российской Федерации по хафпайпу, артистка, звезда панк-рока и красивых лирических композиций Алена Алехина.

Организаторы Boardriders Fest обещают всем хорошее настроение и возможность научиться новому. Уметь кататься необязательно. Профессиональные тренеры всему научат даже тех, кто ни разу не пробовал заниматься.

Вoardriders Fest в «Акватории лета» является идеальным местом для отдыха с детьми и друзьями. На чистом пляже курорта Завидово реально позагорать, купаться и протестировать почти все летние виды спорта. Прокат, и обучение бесплатны.

Сбор участников в 11:00. Каждый час с 11:00 до 18:00 будут проходить тренировки в группах с регистрацией на месте. В 17:00 можно посетить занятия по йоге. Завершится фестиваль в 18:00 концертом Алены Алехиной и ее группы.

#Новости#Спорт
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