В Завидово пройдет фестиваль водных видов спорта

Его организатором стала серебряный призер чемпионата мира по виндсерфингу Ольга Раскина. Об этом информирует iz.ru.
Гостей мероприятия бесплатно научат кататься на виндсерфинге или САП-серфинге. Люди попробуют свои силы в катании на лонгборде. Там же можно посетить занятия по йоге. С несовершеннолетними будут персонально заниматься профессиональные детские инструкторы.
Занятия продлятся с 11:00 до 18:00. Ольга Раскина лично научит всех желающих правильно виндсерфить. Опытные наставники покажут, как надо грести на САПах. Ольга Тимм поставит гостей на лонгборд, и научит их красиво кататься, поворачивать, а также дэнсить.
Вечером для участников события выступит с акустическим концертом семикратная чемпионка Российской Федерации по хафпайпу, артистка, звезда панк-рока и красивых лирических композиций Алена Алехина.
Организаторы Boardriders Fest обещают всем хорошее настроение и возможность научиться новому. Уметь кататься необязательно. Профессиональные тренеры всему научат даже тех, кто ни разу не пробовал заниматься.
Вoardriders Fest в «Акватории лета» является идеальным местом для отдыха с детьми и друзьями. На чистом пляже курорта Завидово реально позагорать, купаться и протестировать почти все летние виды спорта. Прокат, и обучение бесплатны.
Сбор участников в 11:00. Каждый час с 11:00 до 18:00 будут проходить тренировки в группах с регистрацией на месте. В 17:00 можно посетить занятия по йоге. Завершится фестиваль в 18:00 концертом Алены Алехиной и ее группы.