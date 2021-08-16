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Власти Армении сообщили о гибели военного при обстреле со стороны Азербайджана

16 августа 2021, 17:44
Фото: pxhere.com
Представители Министерства обороны Армении рассказали о проведении вооруженными силами Азербайджана военной операции на приграничной территории двух стран. Там жертвой снайпера стал старший унтер-офицер Ваан Димики 1975 года рождения.

Как информирует iz.ru, операция была проведена 16 августа.

Минобороны Армении выражает соболезнования родственникам убитого. В ведомстве добавили, что противник также понес потери при вооруженном столкновении.

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