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Врач рассказал, когда в Ростове отменят ограничения из-за COVID-19

16 августа 2021, 15:33
Фото: hospitalclinic/CC BY-ND 2.0/flickr.com
Третья волна коронавируса началась в регионе очень быстро, но когда она пойдет на спад, прогнозировать сложно, скорее всего, это будет не раньше ноября, сообщил RostovGazeta главный врач поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов.

По его словам, третья волна коронавируса в Ростовской области началась очень быстро, и продолжается уже порядка двух месяцев.

«Думаю, сегодня мы вышли на пик заболеваемости. Ежедневно на протяжении недели каждый день выявляется 480-490 новых случаев заболевших, и дальнейшего роста, скорее всего, не предвидится. Но как долго будет снижаться рост заболеваемости, прогнозировать пока сложно. Предполагаю, что это произойдет к ноябрю», — делится мнением Игорь Гайнутдинов.

По словам доктора, для того, чтобы победить болезнь, необходимо вакцинировать 80% населения.

Фото: hospitalclinic/CC BY-ND 2.0/flickr.com

«Потому что страны, где привито 60%, показывают нам эпидемические вспышки COVID-19 среди тех, кто не привился. Соответственно, если мы достигнем показателя 80% и будем соблюдать все ограничительные меры, то сможем избежать четвертой волны. Вирус станет сезонным. А в противном случае мы будем вновь и вновь сталкиваться с волнами коронавируса, ждать, пока все переболеют, что станет губительным для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями», — убежден главврач.

Гайнутдинов добавляет, что сегодня в регионе активизирована кампания по соблюдению масочного режима. Эта мера — необходимость, призванная уберечь граждан от заражения.

«Локдаун необходим. Его основная цель — разобщить граждан в местах массового скопления, таких, как кафе или спортзалы, не позволить им заразиться. Например, сегодня пациентов с температурой мы не приглашаем в поликлинику. Осматриваем их на дому. А для тех, кто с температурой все-таки пришел к врачу, создан специальный фильтр. Организована маршрутизация. Сделано все для того, чтобы разъединить потоки людей пришедших на вакцинацию с теми, кто пришел на прием к врачу. И все эти маленькие, казалось бы, шажки, делают большое дело — прерывают цепь передачи инфекции. И так должно быть повсеместно», — резюмирует Игорь Гайнутдинов.

Фото: rostov-gorod.ru

Ранее RostovGazeta сообщала, что за неделю в автобусах Ростова выявлено 180 нарушителей масочного режима.

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