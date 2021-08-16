Врач рассказал, когда в Ростове отменят ограничения из-за COVID-19

По его словам, третья волна коронавируса в Ростовской области началась очень быстро, и продолжается уже порядка двух месяцев.
«Думаю, сегодня мы вышли на пик заболеваемости. Ежедневно на протяжении недели каждый день выявляется 480-490 новых случаев заболевших, и дальнейшего роста, скорее всего, не предвидится. Но как долго будет снижаться рост заболеваемости, прогнозировать пока сложно. Предполагаю, что это произойдет к ноябрю», — делится мнением Игорь Гайнутдинов.
По словам доктора, для того, чтобы победить болезнь, необходимо вакцинировать 80% населения.
«Потому что страны, где привито 60%, показывают нам эпидемические вспышки COVID-19 среди тех, кто не привился. Соответственно, если мы достигнем показателя 80% и будем соблюдать все ограничительные меры, то сможем избежать четвертой волны. Вирус станет сезонным. А в противном случае мы будем вновь и вновь сталкиваться с волнами коронавируса, ждать, пока все переболеют, что станет губительным для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями», — убежден главврач.
Гайнутдинов добавляет, что сегодня в регионе активизирована кампания по соблюдению масочного режима. Эта мера — необходимость, призванная уберечь граждан от заражения.
«Локдаун необходим. Его основная цель — разобщить граждан в местах массового скопления, таких, как кафе или спортзалы, не позволить им заразиться. Например, сегодня пациентов с температурой мы не приглашаем в поликлинику. Осматриваем их на дому. А для тех, кто с температурой все-таки пришел к врачу, создан специальный фильтр. Организована маршрутизация. Сделано все для того, чтобы разъединить потоки людей пришедших на вакцинацию с теми, кто пришел на прием к врачу. И все эти маленькие, казалось бы, шажки, делают большое дело — прерывают цепь передачи инфекции. И так должно быть повсеместно», — резюмирует Игорь Гайнутдинов.
Ранее RostovGazeta сообщала, что за неделю в автобусах Ростова выявлено 180 нарушителей масочного режима.