Врач рассказал, когда в Ростове отменят ограничения из-за COVID-19

«Локдаун необходим. Его основная цель — разобщить граждан в местах массового скопления, таких, как кафе или спортзалы, не позволить им заразиться. Например, сегодня пациентов с температурой мы не приглашаем в поликлинику. Осматриваем их на дому. А для тех, кто с температурой все-таки пришел к врачу, создан специальный фильтр. Организована маршрутизация. Сделано все для того, чтобы разъединить потоки людей пришедших на вакцинацию с теми, кто пришел на прием к врачу. И все эти маленькие, казалось бы, шажки, делают большое дело — прерывают цепь передачи инфекции. И так должно быть повсеместно», — резюмирует Игорь Гайнутдинов.