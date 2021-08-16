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Железнодорожный район Ростова-на-Дону возглавит 34-летний Андрей Косенко

16 августа 2021, 07:36
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону на пост главы администрации Железнодорожного района рассматривают Андрея Косенко, сообщили в городской администрации.

Инициатором стал сити-менеджер Алексей Логвиненко, предложение он направил на согласование в городскую Думу. В парламенте назначение было согласовано.

«Решение вступает в силу с 17 августа 2021 года», — сказано в сообщении.

Добавим, что 34-летний Косенко занимает пост замглавы администрации Кировского района. С 2015 года в течение пяти лет он был начальником отдела по делам молодежи горадминистрации.

Ранее в Ростове-на-Дону 27 июля уволилась глава управления здравоохранения Ольга Мельникова. Заявление было написано из-за переезда в другой город.

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