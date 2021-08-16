Железнодорожный район Ростова-на-Дону возглавит 34-летний Андрей Косенко

Инициатором стал сити-менеджер Алексей Логвиненко, предложение он направил на согласование в городскую Думу. В парламенте назначение было согласовано.
«Решение вступает в силу с 17 августа 2021 года», — сказано в сообщении.
Добавим, что 34-летний Косенко занимает пост замглавы администрации Кировского района. С 2015 года в течение пяти лет он был начальником отдела по делам молодежи горадминистрации.
Ранее в Ростове-на-Дону 27 июля уволилась глава управления здравоохранения Ольга Мельникова. Заявление было написано из-за переезда в другой город.